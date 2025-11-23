Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου και Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού.

Ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Σπούδασε στην Αντιόχεια κοντά στον Λιβάνιο και σταδιοδρόμησε ως νομικός στην Κωνσταντινούπολη. Το 371 διέκοψε την ενασχόλησή του με τα νομικά, όταν κατηγορήθηκε για δωροδοκία. Αλλά, παρά την απαλλαγή του από την κατηγορία με τη μεσολάβηση του Γρηγόριου Θεολόγου, εκείνος εγκατέλειψε το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 374 έγινε επίσκοπος Ικονίου, της νέας επαρχίας της Λυκαονίας. Οι σχέσεις του με τον Μέγα Βασίλειο ήταν ιδιαιτέρως στενές, καθώς ο Αμφιλόχιος τον επισκεπτόταν συχνά στην έδρα του. Ο Αμφιλόχιος Ασχολήθηκε με την καταπολέμηση αιρέσεων, όπως των Μεσσαλιανών και των Δυαρχικών.

Τελευταία φορά τον εντοπίζουμε σε Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη κατά το 394, η οποία ασχολήθηκε με θέμα ειρηνεύσεως της Εκκλησίας της Αραβίας

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αμφιλόχιος
  • Αμφιλοχία
  • Έλενος, Λένος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:14 και θα δύσει στις 18:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 54 λεπτά.

Σελήνη 2.8 ημερών

