Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου
27.08.25 , 23:56 Κεραμίδι Μαγνησίας: Έδεσαν τραυματία με... τραπεζομάντηλο
27.08.25 , 23:27 Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
27.08.25 , 23:26 Τσαλίκη - Μπέζος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ειδυλλιακό τοπίο
27.08.25 , 23:19 Φρίκη Στα Τρίκαλα: Πετούν Νεκρά Ζώα Δίπλα Στην Εθνική Οδό
27.08.25 , 22:56 Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»
27.08.25 , 22:44 Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
27.08.25 , 22:15 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βασιλικά
27.08.25 , 22:05 Ασπρόπυργος: Καρέ Καρέ Η Δράση Κακοποιών Που Κλέβουν Σκούτερ
27.08.25 , 21:40 Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της
27.08.25 , 21:27 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
27.08.25 , 21:03 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης
27.08.25 , 20:58 Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»
27.08.25 , 20:49 Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου
27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Κατερίνα Παπουτσάκη: Έκανε ελεύθερο camping με τον σύντροφό της
Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.

Ιερομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 28 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Δάμων.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου

Αναφορά στον Άγιο Δάμωνα γίνεται μόνο στο Σιναϊτικό Κώδικα 631. Στους Συναξαριστές είναι άγνωστος.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δάμων, Δάμωνας

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:51 και θα δύσει στις 20:00. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 09 λεπτά.

Σελήνη 4.8 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top