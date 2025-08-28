Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.

Ιερομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 28 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Δάμων.

Αναφορά στον Άγιο Δάμωνα γίνεται μόνο στο Σιναϊτικό Κώδικα 631. Στους Συναξαριστές είναι άγνωστος.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Δάμων, Δάμωνας

