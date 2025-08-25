Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Βαρθολομαίου Αποστόλου και Τίτου Αποστόλου.

Βαρθολομαίος: Ο επονομαζόμενος και Ναθαναήλ. Ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Ιουνίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 24 Αυγούστου από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Βαρθολομαίος και Ναθαναήλ.

Οι μελετητές της Καινής Διαθήκης έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το όνομα του Αποστόλου είναι Ναθαναήλ και το Βαρθολομαίος είναι το επώνυμό του. Πατρίδα του ήταν η Κανά της Γαλιλαίας και διατηρούσε φιλία με τον Φίλιππο, τον μετέπειτα Απόστολο.

Η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει κάτι για τη ζωή και τη δράση του Βαρθολομαίου. Από εκκλησιαστικές, όμως, παραδόσεις έχουμε την πληροφορία ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στις Ινδίες, άγνωστο πού ακριβώς, στη Μικρά Ασία, τη Μεσοποταμία, την Παρθία και την Αρμενία, όπου αποκεφαλίστηκε ή σταυρώθηκε από τον βασιλιά Αστυάγη. Το λείψανό του κλείστηκε σε λίθινη σαρκοφάγο, ρίχτηκε στη θάλασσα και εκβράστηκε στις Αιολίδες Νήσους της Ιταλίας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Βαρθολομαίος *

Τίτος, Τίτης*

Τίτα, Τίτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:49 και θα δύσει στις 20:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 27.7 ημερών