Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

24.08.25
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Κοσμά του Αιτωλού και Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος.

Έλληνορθόδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή έως σήμερα.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Αυγούστου

Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Γεράσιμου Λύτσικα στη Σιγδίτσα Φωκίδας και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων.

Στις 20 Απριλίου 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Αιτωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να εορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αιτωλία
  • Ευτύχιος, Ευτύχης*
  • Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:48 και θα δύσει στις 20:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 26.8 ημερών

 

 

