Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος. Επίσης είναι η Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο και η Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:47 και θα δύσει στις 20:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 21 λεπτά.

Σελήνη 25.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του

Στις 23 Αυγούστου 1791 άρχισε η εξέγερση των μαύρων δούλων στη νήσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής (σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία), που οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου δούλων.

Η επέτειος αυτή τιμάται από το 1998 ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του» («International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition»). Είναι μια ευκαιρία για περίσκεψη και μελέτη των ιστορικών αιτίων, των μεθόδων και των συνεπειών αυτής της τραγωδίας για το ανθρώπινο γένος.

