Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

22.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Αυγούστου
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου.

Ο Αγαθόνικος είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Αυγούστου. Έζησε τον 3ο αιώνα στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, όπου είχε μεταστρέψει στον χριστιανισμό πολλούς ειδωλολάτρες. Ανάμεσά τους, ο Ζωτικός, ο Ζήνων, ο Θεοπρέπιος, ο Ακίνδυνος, ο Σεβηριανός και ο Πρίγκηψ.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Αυγούστου

Με διαταγή του τοπικού ηγεμόνα, ο Αγαθόνικος και «οι συν αυτώ» συνελήφθησαν για την πίστη τους και αφού βασανίστηκαν, οδηγήθηκαν με συνοδεία στο Βυζάντιο, την κατοπινή Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διαδρομή, πολλοί από τους συντρόφους του Αγαθόνικου πέθαναν από τις κακουχίες, ενώ ο ίδιος αποκεφαλίστηκε με διαταγή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στη Σηλυβρία της Θράκης.

Η κάρα του Αγίου Αγαθόνικου βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου Καβάλας και τμήματα των λειψάνων του στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αγαθόνικος
  • Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής
  • Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:46 και θα δύσει στις 20:09. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 23 λεπτά.

Σελήνη 25 ημερών

