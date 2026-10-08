Τάσος Χατζηβασιλείου για Ρούμπιο: Τι κερδίζει η Ελλάδα από την επίσκεψη

Το καλώδιο και η στάση της Τουρκίας

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Πολιτικη
Συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου στο κεντρικό δελτίο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας-ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ, χωρίς να αλλάζει την εξωτερική της πολιτική.
  • Οι δύο χώρες έχουν κοινές θέσεις σε ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα και εμπόριο.
  • Η Ελλάδα προχωρά κανονικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, χωρίς να ζητά διαμεσολάβηση από τις ΗΠΑ.
  • Υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία για την ενημέρωση συμμάχων σχετικά με τις κινήσεις της Άγκυρας.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και η συζήτηση που άνοιξε γύρω από τα πρακτικά οφέλη για την Αθήνα επανέφεραν στο προσκήνιο τις ελληνικές προτεραιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου υποστήριξε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη  ότι η βασική αποτίμηση για την Ελλάδα είναι η επιβεβαίωση της στρατηγικής σύγκλισης με τις ΗΠΑ, με αιχμή την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και το εμπόριο.

Η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα που «ταρακούνησε» τη Δύση

«Η επίσκεψη και η ομιλία του κ. Ρούμπιο ανέδειξαν πλήρη ταύτιση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου.   

Το ερώτημα που τέθηκε ήταν τι αποκόμισε πρακτικά η Ελλάδα από την επίσκεψη Ρούμπιο, με έμφαση στα ενεργειακά και τα ελληνοτουρκικά. Η απάντηση, όπως διατυπώθηκε από τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ήταν ότι «η Αθήνα ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κρίσιμος και αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, χωρίς να μεταβάλλει τη βασική γραμμή της εξωτερικής της πολιτικής».

Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που ενοχλεί την Τουρκία

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης  ότι» η Ελλάδα δεν ασκεί συναλλακτική εξωτερική πολιτική, αλλά πολιτική αρχών, με ισότιμο διάλογο με συμμάχους και εταίρους».

Ελλάδα - ΗΠΑ: Το μήνυμα από την επίσκεψη Ρούμπιο

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινές θέσεις σε ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα και εμπόριο, ενώ η Ελλάδα παρουσιάστηκε ως αξιόπιστος και υπολογίσιμος σύμμαχος.

Από την ελληνική οπτική, αυτή η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων. 

Επίσκεψη Ρούμπιο: Οι συμφωνίες και τα κέρδη για την Ελλάδα

Ενέργεια και καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Για τα ενεργειακά έργα, ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι «στόχος είναι η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων ενέργειας, προς όφελος όχι μόνο της περιοχής αλλά και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας».

Στο ίδιο πλαίσιο ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δε ζητά διαμεσολάβηση ή ειδική διευκόλυνση από τις ΗΠΑ, αλλά κατανόηση της σημασίας έργων διασύνδεσης όπως το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ακόμα ότι το καλώδιο θα προχωρήσει κανονικά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και ότι αρμόδια για τις σχετικές άδειες είναι η Ελληνική Δημοκρατία.

Ελληνοτουρκικά και ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας

Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Τάσος Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίαςκαι πως η Ελλάδα ενημερώνει συμμάχους για κινήσεις της Άγκυρας που διαταράσσουν την περιφερειακή σταθερότητα.
 

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