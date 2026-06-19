Όμιλος Διρχαλίδη: Νέο αναπτυξιακό βήμα με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ

O Όμιλος ενισχύει το αποτύπωμά του στην κυκλική οικονομία

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Οικονομια
Όμιλος Διρχαλίδη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Όμιλος Διρχαλίδη εξαγόρασε τη ΒΙΟΠΑΡ, ενισχύοντας τη θέση του στην κυκλική οικονομία.
  • Η συναλλαγή υποστηρίχθηκε χρηματοοικονομικά από την Optima Bank και συμβουλευτικά από τη Metis Group.
  • Η AD Pallets, κύρια εταιρεία του Ομίλου, εστιάζει στην αξιοποίηση ξύλου και βιομάζας.
  • Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου για βιώσιμες πρακτικές και αξιοποίηση πόρων.
  • Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου δήλωσε τη σημασία της συναλλαγής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος Διρχαλίδη ενισχύει το αποτύπωμά του στην κυκλική οικονομία με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ.

Η συναλλαγή, με τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της Optima Βank και τη συμβουλευτική συνδρομή της Metis Group, σηματοδοτεί ένα νέο αναπτυξιακό βήμα για τον Όμιλο Διρχαλίδη, ενισχύοντας την παραγωγική του βάση και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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Η AD Pallets Μονοπρόσωπη Α.Ε., βασική εταιρεία του Ομίλου Διρχαλίδη, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ, εταιρείας του Ομίλου Ravago, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της θέση σε δραστηριότητες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση ξύλου και βιομάζας, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών.

Η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Διρχαλίδη, διευρύνοντας το αποτύπωμά του σε τομείς που συνδέονται με την ανάκτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση υλικών, με έμφαση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από πρακτικές που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Ο Όμιλος Διρχαλίδη ενισχύει το αποτύπωμά του στην κυκλική οικονομία με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ.

Ο Όμιλος Διρχαλίδη ενισχύει το αποτύπωμά του στην κυκλική οικονομία με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ.

Η AD Pallets δραστηριοποιείται από το 1978 στον τομέα της κατασκευής και εμπορίας προϊόντων συσκευασίας, όπως παλέτες και ξυλοκιβώτια, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες εμπορίας, επισκευής, κατασκευής και ενοικίασης παλετών. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης προϊόντα βιομάζας και στερεών καυσίμων. Σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί τον μοναδικό τελικό αποδέκτη ανακυκλωμένου ξύλου στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην αλυσίδα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης ξύλινων υλικών.

Η ΒΙΟΠΑΡ εντάσσεται μέχρι σήμερα στον Όμιλο Ravago, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της διανομής, μεταπώλησης, compounding και ανακύκλωσης πλαστικών, δομικών υλικών και ελαστομερών πρώτων υλών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Metis Group, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, η οποία λειτουργεί διαχρονικά ως στρατηγικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου Διρχαλίδη, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A).

Τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της συναλλαγής παρείχε η Optima bank, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς και στην υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού εγχειρήματος για τον Όμιλο Διρχαλίδη. Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του Ομίλου Διρχαλίδη και του Ομίλου της Optima Bank, η οποία θεμελιώθηκε μέσα από την πολυετή συνεργασία του Ομίλου με την Optima factors και εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη τραπεζική σχέση που στηρίζει τους αναπτυξιακούς τους στόχους.

Η εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Διρχαλίδη για συνεχή ανάπτυξη, ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία νέων προοπτικών αξιοποίησης υλικών και πόρων με όρους βιωσιμότητας, καινοτομίας και μακροπρόθεσμης αξίας.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Αλέξανδρος Βήττος, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Διρχαλίδη, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συναλλαγής για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση βιομάζας και τη βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών, δηλώνοντας:

«Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλό μας και εντάσσεται στη στρατηγική μας για περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς που προάγουν την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων. Η επιτυχία αυτής της συναλλαγής είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών και της κοινής προσήλωσης στην επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Optima bank και ιδιαίτερα στην ομάδα του wholesale banking για την εμπιστοσύνη, την άριστη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τον κ. Βασίλη Καρανάσο και την ομάδα της Metis Group για τον επαγγελματισμό, τη στρατηγική καθοδήγηση και την αφοσίωση με την οποία υποστήριξαν τον Όμιλό μας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επίσης, ευχαριστώ την Κα. Φινοκαλιώτη Κατερίνα της Δικηγορικής Εταιρείας Φινοκαλιώτη για την άρτια νομική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, καθώς και τον κ. Πέτρο Μπογράκο για την πολύτιμη λογιστική και φορολογική υποστήριξη.

Η συναλλαγή αυτή δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για το μέλλον και ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δραστηριότητες που παράγουν μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία».

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ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗ
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