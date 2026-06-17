Στον «αέρα» βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-Καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.

Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στις 12:30. Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους, προσφέροντας συγκρίσεις τιμών, με στόχο την πλήρη διαφάνεια στην αγορά και την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να εντοπίζουν εύκολα τις πιο οικονομικές επιλογές στα σούπερ μάρκετ.

Poso Kanei: Τι θα περιλαμβάνει

Το PosoKanei θα καλύπτει περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου της χώρας.

Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν:

Τιμές επώνυμων προϊόντων.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Ενεργές προσφορές και εκπτώσεις.

Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων.

Ιστορικό μεταβολών τιμών.

Στοιχεία για το πραγματικό ύψος μιας έκπτωσης.

Ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρείται η δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τιμών, καθώς θα επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της αρχικής τιμής.

PosoKanei: Πώς λειτουργεί

Η λειτουργία της πλατφόρμας θα βασίζεται στην αυτοματοποιημένη αποστολή δεδομένων από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι τιμές θα ενημερώνονται συνεχώς, επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στα ράφια.

Ο καταναλωτής θα μπορεί:

Να αναζητά ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Να βλέπει σε ποια αλυσίδα πωλείται φθηνότερα.

Να συγκρίνει προσφορές διαφορετικών καταστημάτων.

Να ελέγχει το ιστορικό της τιμής.

Να οργανώνει πιο οικονομικά το εβδομαδιαίο καλάθι αγορών του.

Στόχος είναι η διαδικασία να είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμη και από πολίτες που δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

PosoKanei: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά

Η έναρξη λειτουργίας του PosoKanei αναμένεται να δώσει στους πολίτες ένα ισχυρό εργαλείο εξοικονόμησης χρημάτων σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Για πρώτη φορά, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν εύκολα χιλιάδες προϊόντα, να αξιολογούν την πραγματική αξία των προσφορών και να επιλέγουν πού θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με βάση αντικειμενικά δεδομένα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η αυξημένη διαφάνεια θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών, καθιστώντας το PosoKanei ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.