«Φωτιά» βάζει ο πόλεμος στις τιμές οπωροκηπευτικών

Αισθητές έχουν γίνει ήδη οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο στην καθημερινότητα των πολιτών, με τις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών να καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις, ως συνέπεια και των αυξήσεων στις τιμές λιπασμάτων και καυσίμων για τους παραγωγούς.

Στις λαϊκές αγορές, όπως έδειξε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 100% μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ντομάτα από… χρυσάφι

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ντομάτα, η οποία φτάνει έως και τα 3 ευρώ το κιλό, ενώ τα αχλάδια πωλούνται ακόμη και προς 4 ευρώ. «Ψωνίζω πλέον με βάση την τιμή και όχι την ποιότητα – εκεί καταντήσαμε», δηλώνει καταναλωτής, περιγράφοντας την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Άλλος πολίτης σημειώνει: «Όπως πήρα τη σύνταξη, έτσι και την έδωσα».

Ανατιμήσεις σε προϊόντα υψηλής ζήτησης

Σε πρόσφατη επίσκεψη σε λαϊκή αγορά στο Παλαιό Φάληρο, η κάμερα του Star κατέγραψε ενδεικτικά τις εξής τιμές:

Ντομάτες: έως 3€/κιλό

Αχλάδια: έως 4€/κιλό

Μήλα Λάρισας: περίπου 3,50€/κιλό

Πιπεριές Φλωρίνης: περίπου 2,89€/κιλό

Μελιτζάνες: σε παρόμοια επίπεδα

Παραγωγοί αποδίδουν μέρος των αυξήσεων και στην εποχικότητα ορισμένων προϊόντων, ωστόσο παραδέχονται ότι η συνολική εικόνα της αγοράς έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.

Επαγγελματίες: «Χρειάζεται υπομονή»

Ο πρόεδρος της Β’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, Δημήτρης Μουλιάτος, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί: «Δύο εβδομάδες υπομονή. Πιστεύω ότι οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν – δεν μπορεί να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα».

Από την πλευρά τους, παραγωγοί κάνουν λόγο για εκτόξευση του κόστους παραγωγής, που μετακυλίεται αναπόφευκτα στον καταναλωτή.

Ο παραγωγός από το Ναύπλιο, Νίκος Στεφανόπουλος, επισημαίνει: «Το σακί με το λίπασμα έχει αυξηθεί κατά 25 ευρώ μέσα σε 15 ημέρες. Ποιος θα απορροφήσει αυτό το κόστος;»

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα που περιγράφει ο παραγωγός πατάτας Δημήτρης Μπαρτζαβάλης: «Η καλλιέργεια έχει γίνει ασύμφορη. Σκέφτομαι να πουλήσω το χωράφι – δεν βγαίνει πλέον».

Παρέμβαση της Κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο iefimerida, ανέφερε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα και τρόφιμα αναμένεται να παραταθεί και πέραν του τριμήνου, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των ανατιμήσεων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγορά παραμένει σε κατάσταση αβεβαιότητας, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους και τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε σταδιακή εξομάλυνση της κατάστασης το επόμενο

