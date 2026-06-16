Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη βρετανική κοινή γνώμη εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στο Μπρίστολ, με κατηγορούμενο έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι την 9χρονη Άρια Θορπ μέσα σε σπίτι στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Κακουργιοδικείο του Μπρίστολ, λίγα μόλις λεπτά μετά τη φονική επίθεση ο ανήλικος φέρεται να αναζήτησε στο Google τη φράση «Τι συμβαίνει αν σκοτώσεις κάποιον», χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο άλλου νεαρού σε σιδηροδρομικό σταθμό όπου είχε καταφύγει.

H 9χρονη Άρια Θορπ που δολοφονήθηκε από έναν 16χρονο στο Μπρίστολ

Τη βρήκαν μέσα σε λίμνη αίματος

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Ρέι Τάλι, φίλος της οικογένειας επέστρεψε από τη δουλειά του το απόγευμα της 15ης Δεκεμβρίου 2025 και βρήκε την Άρια πεσμένη στο πάτωμα του σαλονιού, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ο άνδρας κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR), όμως η μικρή είχε ήδη τραυματιστεί θανάσιμα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 15χρονος τότε δράστης είχε ήδη εγκαταλείψει το σπίτι και κατευθυνόταν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουόρλ.

«Πρέπει να φύγω – Είμαι δολοφόνος»

Στον σταθμό συνάντησε ομάδα νεαρών που γνώριζε από το σχολείο και τους ζήτησε να του δανείσουν ένα κινητό τηλέφωνο.

O 16χρονος μετά τη δολοφονία της Άρια αναζήτησε στο Google «τι θα γίνει αν σκοτώσεις κάποιον»

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι τους είπε πως είχε μαχαιρώσει ένα παιδί και ότι σύντομα το περιστατικό θα γινόταν είδηση.

«Θα το δείτε αργότερα στις ειδήσεις», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο ανήλικος υποστήριξε ότι κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι όταν το κορίτσι «έπεσε πάνω του» και τραυματίστηκε.

«Έπαιζα με ένα μαχαίρι. Περπάτησε πάνω στο μαχαίρι. Τη μαχαίρωσα κατά λάθος με ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Σε άλλο σημείο, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραδέχθηκε μπροστά στους νεαρούς:

«Είμαι δολοφόνος. Σκότωσα κάποιον κατά λάθος».

Ο 16χρονος υποστήριξε πως έπαιζε με την 9χρονη και έπεσε πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε

Λίγο αργότερα ακούστηκε να λέει:

«Τελείωσα... Γιατί το έκανα αυτό;»

Η αναζήτηση στο Google μετά το φονικό

Η εισαγγελία αποκάλυψε ότι ο 16χρονος χρησιμοποίησε το δανεικό κινητό για να πραγματοποιήσει αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη φράση:

«Τι συμβαίνει αν σκοτώσεις κάποιον».

Μία από τις νεαρές που βρίσκονταν στον σταθμό κράτησε τον κατηγορούμενο απασχολημένο, ενώ άλλη ειδοποίησε διακριτικά την αστυνομία.

Η εισαγγελία χαρακτήρισε τη στάση τους «έξυπνη, ψύχραιμη και γενναία», καθώς συνέβαλε καθοριστικά στον γρήγορο εντοπισμό του υπόπτου.

Την Άρια την εντόπισε ένας οικογενειακός φίλος μέσα σε μια λίμνη αίματος

Ο 16χρονος επιβιβάστηκε σε τρένο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, όμως λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε στο τελευταίο βαγόνι και συνελήφθη.

«Πήρα το μαχαίρι και τη μαχαίρωσα στο στήθος»

Κατά την αστυνομική ανάκριση, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κρατούσε το μαχαίρι όταν προκλήθηκε το θανατηφόρο τραύμα.

Σε γραπτή δήλωσή του φέρεται να ανέφερε:

«Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα στο στήθος. Δεν άσκησα πολλή δύναμη, αλλά ήταν μεγάλο μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, απλώς συνέβη».

Ο 16χρονος δηλώνει αθώος

«Περπάτησα προς το μέρος της και τη μαχαίρωσα. Έπεσε στο πάτωμα. Έφυγα και πήγα στον σταθμό για να πάρω το τρένο και να φύγω. Μακάρι να μην το είχα κάνει», φέρεται επίσης να είπε.

Στη συνέχεια όμως στο δικαστήριο υποστήριξε ότι έπαιζε μαζί της και πως έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι προς το μέρος της για να την τρομάξει, περιμένοντας ότι εκείνη θα τραβιόταν προς τα πίσω.

Αντί γι' αυτό, όπως είπε, η 9χρονη κινήθηκε προς την κατεύθυνση του μαχαιριού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τι έδειξε η νεκροψία

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.

Η Άρια είχε ύψος περίπου 1,32 μέτρα και ζύγιζε λίγο περισσότερο από 25 κιλά.

Το τραύμα από το μαχαίρι διείσδυσε περίπου οκτώ εκατοστά μέσα στο σώμα της, διαπερνώντας την καρδιά και τρυπώντας τον αριστερό πνεύμονα.

Δύο συνομήλικες του 16χρονου ήταν αυτές που τον καθυστέρησαν, ώστε να τον συλλάβει η αστυνομία

Ο παθολογοανατόμος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μικρή «πέθανε γρήγορα» εξαιτίας των τραυμάτων της, ενώ επισήμανε ότι για να προκληθεί το συγκεκριμένο τραύμα απαιτήθηκε τουλάχιστον μέτρια δύναμη.

Τα μηνύματα πριν από την τραγωδία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά του ανηλίκου πριν από το έγκλημα.

Η εισαγγελία αποκάλυψε ότι το βράδυ πριν από τη δολοφονία αντάλλασσε συνεχώς μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο από τα μεσάνυχτα έως περίπου τις 3:00 τα ξημερώματα.

Μάλιστα, συμμετείχε σε ομαδική συνομιλία με τίτλο «Cut my life into pieces», την οποία αργότερα μετονόμασε σε «I am going to kms», φράση που, σύμφωνα με την εισαγγελία, πιθανότατα αποτελεί συντομογραφία της έκφρασης «I am going to kill myself» («Θα αυτοκτονήσω»).

Το κινητό του κατασχέθηκε την επόμενη ημέρα, λίγες ώρες πριν από το φονικό. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε αργότερα στους αστυνομικούς ότι το τηλέφωνό του αντιπροσώπευε για εκείνον την «ελευθερία» του.

Ο 16χρονος αρνείται τόσο την κατηγορία της δολοφονίας όσο και την εναλλακτική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες και συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και αποδεικτικών στοιχείων.