Σοκ στη Βρετανία: 16χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 9χρονη

Μετά έψαξε στο Google «τι συμβαίνει αν σκοτώσεις κάποιον»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.06.26 , 13:28 Τζένη Γεωργιάδη: Μας παρουσιάζει τον μουσικό «Θησαυρό» της που συνεπαίρνει
16.06.26 , 13:24 Άση Μπήλιου: «Ευχάριστες εκπλήξεις» με το εξάγωνο Αφροδίτης - Ουρανού
16.06.26 , 13:12 Φαίη Σκορδά για γάμο: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, όχι να γίνει με πίεση»
16.06.26 , 12:55 Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα
16.06.26 , 12:43 Εισαγγελέας προτείνει ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου: «Ήξερε τι έκανε»
16.06.26 , 12:42 H Cyclon στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
16.06.26 , 12:29 Smoke Free Greece: «Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας»
16.06.26 , 12:27 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας
16.06.26 , 12:24 Sneak Preview: H πρώτη 5απλή αποχώρηση στην ιστορία του MasterChef
16.06.26 , 12:23 Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα, για τάρτα μελιτζάνας με πιπεριές και μοτσαρέλα
16.06.26 , 12:19 Σοκ στη Βρετανία: 16χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 9χρονη
16.06.26 , 12:03 Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των αρωμάτων και των γεύσεων
16.06.26 , 12:00 Η Νέα Σελήνη έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα και θέλει προσοχή
16.06.26 , 11:56 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Αγγλικών
16.06.26 , 11:54 Πότε «πέφτει» η Γιορτή του Πατέρα 2026
MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Δράμα: Η προφητική ανάρτηση της αστυνομικού 12 μέρες πριν δολοφονηθεί
Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Μαίρη Συνατσάκη: «Ήταν μια δύσκολη σχέση, μου ασκούσε πολλή κριτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 16χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Άρια Θορπ στο Μπρίστολ, Αγγλία.
  • Η Άρια βρέθηκε νεκρή σε λίμνη αίματος από φίλο της οικογένειας, λίγα λεπτά μετά την επίθεση.
  • Ο κατηγορούμενος αναζήτησε στο Google "Τι συμβαίνει αν σκοτώσεις κάποιον" μετά το έγκλημα.
  • Υποστήριξε ότι το μαχαίρωμα ήταν ατύχημα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, αλλά παραδέχθηκε ότι την τραυμάτισε.
  • Η δίκη συνεχίζεται με μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία, ο 16χρονος αρνείται τις κατηγορίες.

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη βρετανική κοινή γνώμη εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στο Μπρίστολ, με κατηγορούμενο έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι την 9χρονη Άρια Θορπ μέσα σε σπίτι στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Κακουργιοδικείο του Μπρίστολ, λίγα μόλις λεπτά μετά τη φονική επίθεση ο ανήλικος φέρεται να αναζήτησε στο Google τη φράση «Τι συμβαίνει αν σκοτώσεις κάποιον», χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο άλλου νεαρού σε σιδηροδρομικό σταθμό όπου είχε καταφύγει.

H 9χρονη Άρια Θορπ που δολοφονήθηκε από έναν 16χρονο στο Μπρίστολ

H 9χρονη Άρια Θορπ που δολοφονήθηκε από έναν 16χρονο στο Μπρίστολ

Τη βρήκαν μέσα σε λίμνη αίματος

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Ρέι Τάλι, φίλος της οικογένειας επέστρεψε από τη δουλειά του το απόγευμα της 15ης Δεκεμβρίου 2025 και βρήκε την Άρια πεσμένη στο πάτωμα του σαλονιού, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ο άνδρας κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR), όμως η μικρή είχε ήδη τραυματιστεί θανάσιμα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 15χρονος τότε δράστης είχε ήδη εγκαταλείψει το σπίτι και κατευθυνόταν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουόρλ.

«Πρέπει να φύγω – Είμαι δολοφόνος»

Στον σταθμό συνάντησε ομάδα νεαρών που γνώριζε από το σχολείο και τους ζήτησε να του δανείσουν ένα κινητό τηλέφωνο.

O 16χρονος μετά τη δολοφονία της Άρια αναζήτησε στο Google «τι θα γίνει αν σκοτώσεις κάποιον»

O 16χρονος μετά τη δολοφονία της Άρια αναζήτησε στο Google «τι θα γίνει αν σκοτώσεις κάποιον»

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι τους είπε πως είχε μαχαιρώσει ένα παιδί και ότι σύντομα το περιστατικό θα γινόταν είδηση.

«Θα το δείτε αργότερα στις ειδήσεις», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο ανήλικος υποστήριξε ότι κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι όταν το κορίτσι «έπεσε πάνω του» και τραυματίστηκε.

«Έπαιζα με ένα μαχαίρι. Περπάτησε πάνω στο μαχαίρι. Τη μαχαίρωσα κατά λάθος με ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Σε άλλο σημείο, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραδέχθηκε μπροστά στους νεαρούς:

«Είμαι δολοφόνος. Σκότωσα κάποιον κατά λάθος».

Ο 16χρονος υποστήριξε πως έπαιζε με την 9χρονη και έπεσε πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε

Ο 16χρονος υποστήριξε πως έπαιζε με την 9χρονη και έπεσε πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε

Λίγο αργότερα ακούστηκε να λέει:

«Τελείωσα... Γιατί το έκανα αυτό;»

Η αναζήτηση στο Google μετά το φονικό

Η εισαγγελία αποκάλυψε ότι ο 16χρονος χρησιμοποίησε το δανεικό κινητό για να πραγματοποιήσει αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη φράση:

«Τι συμβαίνει αν σκοτώσεις κάποιον».

Μία από τις νεαρές που βρίσκονταν στον σταθμό κράτησε τον κατηγορούμενο απασχολημένο, ενώ άλλη ειδοποίησε διακριτικά την αστυνομία.

Η εισαγγελία χαρακτήρισε τη στάση τους «έξυπνη, ψύχραιμη και γενναία», καθώς συνέβαλε καθοριστικά στον γρήγορο εντοπισμό του υπόπτου.

Την Άρια την εντόπισε ένας οικογενειακός φίλος μέσα σε μια λίμνη αίματος

Την Άρια την εντόπισε ένας οικογενειακός φίλος μέσα σε μια λίμνη αίματος

Ο 16χρονος επιβιβάστηκε σε τρένο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, όμως λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε στο τελευταίο βαγόνι και συνελήφθη.

«Πήρα το μαχαίρι και τη μαχαίρωσα στο στήθος»

Κατά την αστυνομική ανάκριση, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κρατούσε το μαχαίρι όταν προκλήθηκε το θανατηφόρο τραύμα.

Σε γραπτή δήλωσή του φέρεται να ανέφερε:

«Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα στο στήθος. Δεν άσκησα πολλή δύναμη, αλλά ήταν μεγάλο μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, απλώς συνέβη».

Ο 16χρονος δηλώνει αθώος

Ο 16χρονος δηλώνει αθώος

«Περπάτησα προς το μέρος της και τη μαχαίρωσα. Έπεσε στο πάτωμα. Έφυγα και πήγα στον σταθμό για να πάρω το τρένο και να φύγω. Μακάρι να μην το είχα κάνει», φέρεται επίσης να είπε.

Στη συνέχεια όμως στο δικαστήριο υποστήριξε ότι έπαιζε μαζί της και πως έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι προς το μέρος της για να την τρομάξει, περιμένοντας ότι εκείνη θα τραβιόταν προς τα πίσω.

Αντί γι' αυτό, όπως είπε, η 9χρονη κινήθηκε προς την κατεύθυνση του μαχαιριού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τι έδειξε η νεκροψία

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.

Η Άρια είχε ύψος περίπου 1,32 μέτρα και ζύγιζε λίγο περισσότερο από 25 κιλά.

Το τραύμα από το μαχαίρι διείσδυσε περίπου οκτώ εκατοστά μέσα στο σώμα της, διαπερνώντας την καρδιά και τρυπώντας τον αριστερό πνεύμονα.

Δύο συνομήλικες του 16χρονου ήταν αυτές που τον καθυστέρησαν, ώστε να τον συλλάβει η αστυνομία

Δύο συνομήλικες του 16χρονου ήταν αυτές που τον καθυστέρησαν, ώστε να τον συλλάβει η αστυνομία

Ο παθολογοανατόμος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μικρή «πέθανε γρήγορα» εξαιτίας των τραυμάτων της, ενώ επισήμανε ότι για να προκληθεί το συγκεκριμένο τραύμα απαιτήθηκε τουλάχιστον μέτρια δύναμη.

Τα μηνύματα πριν από την τραγωδία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά του ανηλίκου πριν από το έγκλημα.

Η εισαγγελία αποκάλυψε ότι το βράδυ πριν από τη δολοφονία αντάλλασσε συνεχώς μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο από τα μεσάνυχτα έως περίπου τις 3:00 τα ξημερώματα.

Μάλιστα, συμμετείχε σε ομαδική συνομιλία με τίτλο «Cut my life into pieces», την οποία αργότερα μετονόμασε σε «I am going to kms», φράση που, σύμφωνα με την εισαγγελία, πιθανότατα αποτελεί συντομογραφία της έκφρασης «I am going to kill myself» («Θα αυτοκτονήσω»).

Το κινητό του κατασχέθηκε την επόμενη ημέρα, λίγες ώρες πριν από το φονικό. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε αργότερα στους αστυνομικούς ότι το τηλέφωνό του αντιπροσώπευε για εκείνον την «ελευθερία» του.

Ο 16χρονος αρνείται τόσο την κατηγορία της δολοφονίας όσο και την εναλλακτική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες και συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ,
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
9ΧΡΟΝΗ
 |
16ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top