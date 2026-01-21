Νέα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Ένα νεκρός και 20 τραυματίες

Εκτροχιάστηκε τρένο κοντά στη Βαρκελώνη

Κοσμος
Μία νέα σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στην Ισπανία μετά το τραγικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Κόρδοβα. Τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 20. 

Τραγωδία στην Ισπανία: «Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο»

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας της Καταλονίας, νεκρός είναι ο μηχανοδηγός του τρένου. Από τους είκοσι τραυματίες μάλιστα, οι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. 

 

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροφρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα. 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pais το πρώτο μήνυμα από το 112 εστάλη χθες το βράδυ στις 21:02, τοπική ώρα. 

 

 

Το τρένο της γραμμής R4, που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες. Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

Τραγωδία Ισπανία: Εικόνες σοκ από το δυστύχημα – «Παράξενο» δυστύχημα

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες μέρες ήταν καταλυτικός παράγοντας για την πρόκληση ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην πτώση φερτών υλικών στις ράγες. 

 

 

Ισπανία: Εκτροχιάστηκε και τρίτο τρένο

Επίσης ένα άλλο τρένο, που εκτελέσουν πάλι τη γραμμή R1 εκτροχιάστηκε στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση δε σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Ισπανία: Προβληματισμός για τα διαδοχικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Το συμβάν της Βαρκελώνης σημειώθηκε σε μία περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Κόρδοβα.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες

Χθες το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στα συντρίμμια των συρμών έναν ακόμα νεκρό, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 42. Οι αρχές μιλούν για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, ενώ ακόμα παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος. 

Οι έρευνες εστιάζουν σε δύο σενάρια. Το πρώτο να πρόκειται για πρόβλημα με τις γραμμές και το άλλο για πρόβλημα με το τρένο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα ανέφερε ότι οι εμπειρογνώμονες έχουν επιθεωρήσει το σημείο εκτροχιασμού και τις ζημιές που προκλήθηκαν. 

Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο

«Μετά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, έχει διαπιστωθεί ότι θα είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι ράγες στο σημείο όπου ξεκίνησε ο εκτροχιασμός σε εργαστήριο και να επιθεωρηθούν οι τροχοί του τρένου Iryo».

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ζήτησε επίσης πληροφορίες από τον Adif, τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας, σχετικά με τα αρχεία κυκλοφορίας μέσω του Ανταμούθ για τις δύο ημέρες πριν από το συμβάν και θα διενεργήσει επιθεωρήσεις των τροχών άλλων τρένων που ταξίδεψαν από το ίδιο σημείο στο παρελθόν.
 

