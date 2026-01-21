Νέα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Ένα νεκρός και 20 τραυματίες

Μία νέα σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στην Ισπανία μετά το τραγικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Κόρδοβα. Τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 20.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας της Καταλονίας, νεκρός είναι ο μηχανοδηγός του τρένου. Από τους είκοσι τραυματίες μάλιστα, οι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

🔴 11 ambulàncies i un equip de bombers s'han traslladat al lloc de l'accident a Gelida per atendre els ferits.



Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/rkg0zvDAkC — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροφρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pais το πρώτο μήνυμα από το 112 εστάλη χθες το βράδυ στις 21:02, τοπική ώρα.

🔴 Primeres imatges del xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/pgrgJQEfDT — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026

Το τρένο της γραμμής R4, που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες. Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες μέρες ήταν καταλυτικός παράγοντας για την πρόκληση ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην πτώση φερτών υλικών στις ράγες.

🚨 🇪🇸 BREAKING: SPAIN TRAIN DISASTER UPDATE: Conductor Confirmed Dead in Barcelona Derailment



The conductor of the commuter train near Barcelona has died after the train collided with a collapsed containment wall early Tuesday, pushing the toll to at least 1 dead, 15 injured (6… pic.twitter.com/efvRIG2e8t — Shane (@shaneintheworld) January 20, 2026

Ισπανία: Εκτροχιάστηκε και τρίτο τρένο

Επίσης ένα άλλο τρένο, που εκτελέσουν πάλι τη γραμμή R1 εκτροχιάστηκε στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση δε σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Ισπανία: Προβληματισμός για τα διαδοχικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Το συμβάν της Βαρκελώνης σημειώθηκε σε μία περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Κόρδοβα.

Χθες το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στα συντρίμμια των συρμών έναν ακόμα νεκρό, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 42. Οι αρχές μιλούν για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, ενώ ακόμα παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι έρευνες εστιάζουν σε δύο σενάρια. Το πρώτο να πρόκειται για πρόβλημα με τις γραμμές και το άλλο για πρόβλημα με το τρένο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα ανέφερε ότι οι εμπειρογνώμονες έχουν επιθεωρήσει το σημείο εκτροχιασμού και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

«Μετά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, έχει διαπιστωθεί ότι θα είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι ράγες στο σημείο όπου ξεκίνησε ο εκτροχιασμός σε εργαστήριο και να επιθεωρηθούν οι τροχοί του τρένου Iryo».

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ζήτησε επίσης πληροφορίες από τον Adif, τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας, σχετικά με τα αρχεία κυκλοφορίας μέσω του Ανταμούθ για τις δύο ημέρες πριν από το συμβάν και θα διενεργήσει επιθεωρήσεις των τροχών άλλων τρένων που ταξίδεψαν από το ίδιο σημείο στο παρελθόν.

