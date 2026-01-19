Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες

Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (19/1/2026)
Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι στην Ισπανία βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τραγωδία Ισπανία: Εικόνες σοκ από το δυστύχημα – «Παράξενο» δυστύχημα

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης. 

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή. Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Τραγωδία Ισπανία: Φθαρμένος αρμός στις ράγες στο επίκεντρο της έρευνας

Ισπανία: Φθαρμένος αρμός στις ράγες στο επίκεντρο της έρευνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα / AP

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το «κλειδί» για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Τραγωδία στην Ισπανία: «Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο»

Ο Αλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος. 

Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα 

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους. 

Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». 

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.
 

