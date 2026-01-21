Ντόναλντ Τραμπ: «Θα δείτε πόσο μακριά θα πάω για τη Γροιλανδία»

Τι είπε για τη Ματσάδο, το ΝΑΤΟ και τον φυλακισμένο Μαδούρο

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Mark Schiefelbein)
Όσα διεμήνυσε ο Τραμπ από την Ουάσινγκτον / Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου / AP (Julia Demaree Nikhinson)

Για συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και το ΝΑΤΟ, έκανε λόγο ο αμερικανός πρόεδρος

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το μέλλον της Γροιλανδίας που θα ικανοποιεί τις δύο πλευρές, υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τον στόχο της απόκτησης της Γροιλανδίας, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού δια της βίας.

«Νομίζω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ικανοποιημένο και εμείς πολύ ικανοποιημένοι, αλλά το χρειαζόμαστε (το νησί της Γροιλανδίας) για λόγους ασφαλείας. Θα δείτε πόσο μακριά θα πάω για τη Γροιλανδία», είπε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα ήταν τόσο ισχυρή χωρίς τις ΗΠΑ.

Μακρόν κατά Τραμπ: Τι είπε για «νταήδες» και «βαρβαρότητα» στο Νταβός

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πού μπορεί να φθάσει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απάντησε: «Θα το διαπιστώσετε».

Ανέφερε επίσης πως «έχουμε προγραμματίσει αρκετές συναντήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας» στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά».

AP (Mark Schiefelbein)

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα μπορούσε να "εμπλακεί" στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. «Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!

Ο πρόεδρος Τραμπ "δεν ξέρει" τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για τη νομιμότητα των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (...) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.

Γροιλανδία-Δασμοί Τραμπ: Τελευταία διπλωματική προσπάθεια στο Νταβός

AP (Alex Brandon)

Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από ό,τι εγώ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως θεωρεί ότι κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από ό,τι ο ίδιος. «Νομίζω πως θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (του ΝΑΤΟ) για αυτό», συμπλήρωσε.

Ακολούθως, είπε πως «δαπανούμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα σπεύσουμε να τους στηρίξουμε (σ.σ. σε περίπτωση ανάγκης). Αλλά πραγματικά αμφιβάλλω εάν θα έκαναν το ίδιο για εμάς».

Βγάλαμε 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα - Δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω με τον φυλακισμένο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τα οποία ήδη διαθέτουν προς πώληση, όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Tραμπ: Η Δανία δεν προστάτεψε τη Γροιλανδία - Θα το κάνουμε εμείς!

«Έχουμε βγάλει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα τις πρώτες τέσσερις ημέρες. Έχουμε ακόμα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τα πουλάμε στην αγορά. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς αν θα ήθελε να μιλήσει στον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι έγκλειστος σε αμερικανική φυλακή μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω πως θα κάνω κάτι τέτοιο».

 

