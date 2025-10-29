Ληστεία στο Λούβρο: «Παραδέχθηκαν εν μέρη» την ενοχή τους οι 2 συλληφθέντες

«Ήταν επιχείρηση κομάντο» - Δεν έχουν βρεθεί τα κλοπιμαία

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Thibault Camus)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό. Δύο άνδρες έχουν συλληφθεί και έχουν παραδεχθεί «εν μέρει» τη συμμετοχή τους, ενώ τα κλοπιμαία παραμένουν αγνοούμενα.

Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, περίπου 100 ερευνητές εργάστηκαν αδιάκοπα για τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των κοσμημάτων. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών, είναι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες κλοπές. Ο νεότερος ταυτοποιήθηκε μέσω DNA που βρέθηκε σε δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Παρά την μερική ομολογία τους, τα πολύτιμα αντικείμενα δεν έχουν εντοπιστεί και η εισαγγελέας τόνισε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησής τους συνιστά αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη

Δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία για βοήθεια από το εσωτερικό, ωστόσο οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τουλάχιστον τέσσερις δράστες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ομάδας. Η Μπεκό περιέγραψε τη ληστεία ως «επιχείρηση κομάντο», λόγω της ακρίβειας και της ταχύτητας εκτέλεσης.

Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με ποινές έως και 15 έτη κάθειρξης.

ΛΟΥΒΡΟ
 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
