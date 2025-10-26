Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες (Σάββατο 25/10) το βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για την κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

🚨🇫🇷 BREAKING: 2 ARRESTED ON SUSPICION OF $100 MILLION LOUVRE HEIST



French police have arrested two suspects tied to the daring daylight theft of royal jewels from the Louvre that took place a week ago.



In one of the most GTA-esque heists the nation's ever seen, the crew used… https://t.co/e26xIQO2t7 pic.twitter.com/Hykcl69VtC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2025

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Οι δύο συλληφθέντες είναι περίπου 30 ετών με καταγωγή από το Σεν Ντενί, ενώ έχουν βεβαρημένο παρελθόν καθώς έχουν απασχολήσει για κλοπές.

Όσο για το πού βρίσκονται τα κοσμήματα, είναι ακόμη άγνωστο. Ειδικοί εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να βρεθούν και να επιστραφούν στο Μουσείο του Λούβρου καθώς το πιο πιθανό είναι να τα έχουν ήδη λιώσει.

Ποιοι συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Λούβρο / AP (Thibault Camus)

Μουσείο του Λούβρου: Το χρονικό της ληστείας του αιώνα

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.