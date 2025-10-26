Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Πού εντοπίστηκαν οι δράστες

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Emma Da Silva)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες (Σάββατο 25/10) το βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για την κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο

Οι δύο συλληφθέντες είναι περίπου 30 ετών με καταγωγή από το Σεν Ντενί, ενώ έχουν βεβαρημένο παρελθόν καθώς έχουν απασχολήσει για κλοπές.

Όσο για το πού βρίσκονται τα κοσμήματα, είναι ακόμη άγνωστο. Ειδικοί εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να βρεθούν και να επιστραφούν στο Μουσείο του Λούβρου καθώς το πιο πιθανό είναι να τα έχουν ήδη λιώσει. 

Μουσείο Λούβρου: Οι βιτρίνες των κοσμημάτων «κρύβουν» το μυστικό

Κλοπή στο Λούβρο

Ποιοι συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Λούβρο / AP (Thibault Camus)

Μουσείο του Λούβρου: Το χρονικό της ληστείας του αιώνα 

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Λούβρο: Αναλαμβάνει η ομάδα που ερεύνησε την κλοπή της Κιμ Καρντάσιαν

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

