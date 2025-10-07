Σίδνεϊ: Έλληνας ομογενής άνοιξε πυρ και πυροβολούσε επί δύο ώρες

Ο 60χρονος ομογενής Αρτέμιος Μίντζας, πατέρας δύο παιδιών, συνελήφθη στο Σίδνεϊ, καθώς άνοιξε πυρ και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στο προάστιο Κρόιντον Παρκ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα, ο 60χρονος, που ζει μόνος του κι εργάζεται στον Σιδηρόδρομο του Σίδνεϊ, πυροβόλησε περίπου 50 φορές εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων, έως ότου συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & injury



A 60-year-old man has been arrested in Croydon Park, an inner-west suburb of Sydney, New South Wales, after allegedly firing "indiscriminately" at passing vehicles, including police cars, from a residential… pic.twitter.com/uEr2T7V6fI — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 5, 2025

Η περιοχή αποκλείστηκε για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές ο Μίντζας είχε ταμπουρωθεί σε ένα διαμέρισμα πάνω από επιχείρηση και πυροβολούσε με μια καραμπίνα διαμετρήματος 7,62mm, προκαλώντας ζημιές σε 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Γύρω στις 21:30 το βράδυ (05:30 ώρα Ελλάδος), σχεδόν δύο ώρες από την έναρξη των πυροβολισμών, οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα του 60χρονου και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά, κυρίως στο μάτι από θραύσματα γυαλιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bankstown, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος και υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο 60χρονος κατηγορείται συνολικά για 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών 18 για πυροβολισμούς με πρόθεση ανθρωποκτονίας, κατοχή γεμάτου όπλου και χρήση πυροβόλου όπλου για αποφυγή σύλληψης. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας αναφέρει ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι περισσότεροι υπέστησαν τραυματισμούς από θραύσματα, ενώ ένας άνδρας περίπου 50 ετών δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό και στο στήθος και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης συνεργάζεται με τις αρχές και πως τα τελευταία χρόνια δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία, ενώ δεν έχει και καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

Η αστυνομία επισημαίνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, αλκοόλ ή ναρκωτικά, ενώ διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο Μίντζας απέκτησε το όπλο και αν διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

Αυστραλία: «Έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές χάους. Ιδιοκτήτρια εστιατορίου που βρίσκεται δίπλα στο διαμέρισμα του δράστη, δήλωσε πως άκουσε αρχικά δύο πυροβολισμούς, χωρίς να καταλάβει τι είχε συμβεί και μετά ακολούθησε ένας καταιγισμός πυροβολισμών.

Η ίδια και οι πελάτες της κλείστηκαν στο εστιατόριο για να προστατευτούν. Η περιοχή θύμιζε σκηνικό πολέμου, με τρύπες από σφαίρες σε τοίχους, σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό θεωρείται πρωτοφανές για το Σίδνεϊ, καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιο να σημειωθούν πυροβολισμοί χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ο 60χρονος ομογενής οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου στο Burwood, όπου οι δικαστές του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.