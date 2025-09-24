Τυφώνας Ραγκάσα: «Σαρώνει» την Κίνα - Στους 17 οι νεκροί στην Ταϊβάν

1,9 εκατομμύρια κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 21:26 Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
24.09.25 , 21:20 Γάζα: Συνεχίζει το ταξίδι του ο στόλος αλληλεγγύης παρά τις επιθέσεις
24.09.25 , 21:15 Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη
24.09.25 , 21:01 Εύη Δαέλη: Ένας χρόνος χωρίς τον πατέρα της – Το μήνυμα στο Instagram
24.09.25 , 20:53 Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
24.09.25 , 20:52 Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού
24.09.25 , 20:39 Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
24.09.25 , 20:23 Ο Βασίλειος Κωστέτσος σχολιάζει τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού
24.09.25 , 20:20 Η Pirelli Design «κλέβει» την παράσταση
24.09.25 , 20:11 Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους
24.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!
24.09.25 , 19:39 Ποιο αναδείχθηκε το καλύτερο εστιατόριο βιολογικών της ΕΕ
24.09.25 , 19:38 «Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»
24.09.25 , 19:05 Τυφώνας Ραγκάσα: «Σαρώνει» την Κίνα - Στους 17 οι νεκροί στην Ταϊβάν
24.09.25 , 18:57 Ειδικό επίδομα ΑμεΑ 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
«Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP
«Σαρώνει» ο τυφώνας Ραγκάσα / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο τυφώνας Ραγκάσα έφτασε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στη νότια Κίνα, ανακοίνωσαν οι αρχές, αφού προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων στην Ταϊβάν.

«Ο Ραγκάσα έπληξε τις παράκτιες περιοχές του νησιού Χαϊλίνγκ, που βρίσκεται στην πόλη Γιανγκγιάνγκ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Weibo.

Ο τυφώνας Ραγκάσα έφτασε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στη νότια Κίνα

Τρομάζει ο τυφώνας Ραγκάσα / AP 

Στην Γιανγκγιάνγκ κτίρια σείονταν από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα, ενώ ξηλώθηκαν πινακίδες από κτίρια και ξεριζώθηκαν δέντρα.

Στο μεταξύ οι κάτοικοι πόλης της Ταϊβάν όπου 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω καταστροφές αφού υπερχείλισε μία λίμνη.

Η Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για την προστασία των πολιτών. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι της Γκουανγκφού, που βρίσκεται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως όταν υπερχείλισε λίμνη λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο Ραγκάσα.

Η Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για την προστασία των πολιτών.

17 νεκροί από τον τυφώνα Ραγκάσα / AP

Αναθεώρηση του αριθμού των αγνοούμενων

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Γιουνγκ- τάι ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να εκτιμηθεί αν οι εντολές απομάκρυνσης των κατοίκων ήταν επαρκείς.

Στο μεταξύ ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε από 152 σε μόλις 17, αφού πολλοί άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί.

«Πρέπει να ερευνήσουμε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι εντολές απομάκρυνσης στις προκαθορισμένες περιοχές για χάρη των 14 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», δήλωσε ο Τσο από την Γκουανγκφού, προτού ο αριθμός των νεκρών φτάσει τους 17.

«Στόχος δεν είναι να αποδοθούν ευθύνες, αλλά να αποκαλυφθεί η αλήθεια», πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επεσήμανε ότι όλοι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι εντοπίζονται στην Γκουανγκφού, όπου τα νερά κατέστρεψαν μεγάλη οδική γέφυρα που διασχίζει ποταμό.

ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε από 152 σε μόλις 17

Απομακρύνθηκαν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι / AP 
Αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων δήλωσε ότι, καθώς οι βροχοπτώσεις περιορίζονται και η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού της λίμνης έχει ήδη υπερχειλίσει, δεν αναμένει να επαναληφθούν οι χθεσινές εκτεταμένες πλημμύρες.

Κατά τη χθεσινή ημέρα περίπου 5.200 άνθρωποι, το 60% των κατοίκων, αναζήτησε καταφύγιο σε υψηλότερους ορόφους στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους προτίμησαν να παραμείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επεσήμανε ότι το νερό που διέρρευσε από τη λίμνη έφτανε τους 60 εκατ. τόνους, αρκετή ποσότητα για να γεμίσουν περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Το νερό έφτασε στην πόλη «σαν τσουνάμι», δήλωσε κάτοικος της Γκουανγκφού που αναζήτησε καταφύγιο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου βρισκόταν. Όταν επέστρεψε σπίτι του, είδε το αυτοκίνητό του να έχει παρασυρθεί από τα νερά και να βρίσκεται στο σαλόνι του.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης από άλλες επαρχίες στη Χουαλιέν, ενώ ο στρατός έχει αναπτύξει εκεί 340 στρατιώτες.

Το 2009 ο τυφώνας Μορακότ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη νότια Ταϊβάν, ενώ προκάλεσε τον θάνατο περίπου 700 ανθρώπων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΓΚΓΙΑΝΓΚ
 |
ΚΙΝΑ
 |
ΤΑΪΒΑΝ,
 |
ΤΥΦΩΝΑΣ
 |
ΤΥΦΩΝΑΣ ΡΑΓΚΑΣΑ
 |
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top