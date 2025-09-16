Νέα Υόρκη: Παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητο 16χρονη που τον απέρριψε

Βίντεο - σοκ έρχεται στη δημοσιότητα από τη Νέα Υόρκη, όπου ένας 38χρονος άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του ένα ανήλικο κορίτσι μόλις 16 ετών γιατί δεν ήθελε να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του.

Πιο συγκεκριμένα, βίντεο καταγράφει τον Έντουιν Κρουζ – Γκόμεζ να χτυπά τη 16χρονη και να την τραυματίζει θανάσιμα. Οι εικόνες είναι ανατριχιαστικές.

#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares.



Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS — Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025

Νέα Υόρκη: Πώς ξεκίνησαν όλα

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο (13/9), όταν το ανήλικο κορίτσι περπατούσε στον δρόμο παρέα με τη μητέρα του αλλά και τον πατριό του. Ο 38χρονος, που ήταν σε κατάσταση μέθης, τις πλησίασε και ξεκίνησε να τις παρενοχλεί. «Θέλω να κάνω συνευρεθούμε ερωτικά, αν σου δώσω χρήματα, θα το κάνεις;», φέρεται πως έλεγε. Στο άκουσμα της ανήθικης πρότασης, ο πατριός της κοπέλας ενεπλάκη για την υπερασπιστεί και ξεκίνησε καβγάς.

Με ψυχραιμία, ο Έντουιν Κρουζ μπήκε στο αυτοκίνητό του και παρέσυρε το 16χρονο κορίτσι, που εκσφενδονίστηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε στύλο και να σκοτωθεί. Η μητέρα της, όπως καταγράφηκε στο σοκαριστικό βίντεο, χτύπησε στα πόδια. Λίγο αργότερα γονάτισε πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου».

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

An alleged drunk driver sexually harassed a teenage girl before striking her with his vehicle and killing her early Saturday morning in Queens, New York authorities say.

The suspect, 38-year-old Edwin Cruz

Comet is now facing murder and DWI charges. pic.twitter.com/RYA7v5beSu — LiveLeakX (@LiveLeaksss) September 16, 2025

Μετά το έγκλημα που διέπραξε, ο 38χρονος έκανε όπισθεν, χτύπησε ένα άλλο όχημα, κατέβηκε και προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης συνελήφθη. Στα πρώτα του λόγια θέλησε να δικαιολογήσει την πράξη του, λέγοντας ότι η οικογένεια της κοπέλας ήταν αυτή που του επιτέθηκε πρώτη.

«Ακούστε, δεν θέλω να πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;», ρώτησε.

Ο Έντουιν Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορείται για μια φόνο, 3 απόπειρες δολοφονίας, 2 επιθέσεις, ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των αρχών στις 19 Σεπτεμβρίου. Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.