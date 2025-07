Μακελειό στη Νέα Υόρκη: Το σημείωμα που βρέθηκε στην τσέπη του δράστη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.

Δράστης ήταν ο 27χρονος Σέιν Ντέβον Ταμούρα από το Λας Βέγκας, ο οποίος έχει καταγραφεί να μπαίνει στον ουρανοξύστη, κρατώντας ένα μακρύκαννο τουφέκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, στην τσέπη του βρέθηκε ένα τρισέλιδο σημείωμα, στο οποίο εξέφραζε παράπονα για το NFL, τη διοργανώτρια αρχή του ομώνυμου πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Φέρεται, επίσης, να αναφέρει ότι έπασχε από χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια, μια ασθένεια που συνδέεται με τραύματα στο κεφάλι και να ζητουσε να εξεταστεί ο εγκέφαλός του.

Σε αυτό, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες έγραφε: «Το ποδόσφαιρο του Terry Long μου προκάλεσε CTE και με έκανε να πιω ένα γαλόνι αντιψυκτικό. Δεν μπορείς να πας κόντρα στο NFL, θα σε συντρίψουν. Μελετήστε τον εγκέφαλό μου, παρακαλώ, λυπάμαι. Πείτε στον Ρικ ότι λυπάμαι για όλα».

Here is the Manhattan shooter from 9 years ago:



Shane Devon Tamura, 27, was identified as the shooter who stormed an office building in Midtown Manhattan and opened fire, killing one police officer and at least four civilians before turning the gun on himself inside the… pic.twitter.com/xBcIRiylTq