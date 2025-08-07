Νέα Υόρκη: Νεκρή σε γιοτ 33χρονη σχεδιάστρια μόδας – Οι κραυγές στο σκοτάδι

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 33χρονης Ιρλανδής σχεδιάστριας μόδας, Μάρθα Νόλαν Ο’ Σλάταρα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές γιοτ στα νησιά Χάμπτονς στη Νέα Υόρκη.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε αναίσθητη στο πλοίο Ripple, που ήταν αγκυροβολημένο στο Montauk Yacht Club στη Νέα Υόρκη τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Η 33χρονη Μάρθα Νόλαν Ο' Σλάταρα (αριστερά) βρέθηκε νεκρή σε ένα πολυτελές γιοτ

Περαστικοί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή και ειδοποίησαν ασθενοφόρο, ωστόσο όταν έφτασαν οι διασώστες στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατός της. Η αιτία θανάτου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αναπάντητα ερωτήματα.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μέλη του Montauk Yacht Club είπαν στους αστυνομικούς που έφτασαν στη μαρίνα, ότι άκουσαν φωνές από τις αποβάθρες αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η αιτία θανάτου της 33χρονης σχεδιάστριας μόδας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά

Η 33χρονη γεννήθηκε στην Ιρλανδία και ήταν ιδρύτρια εταιρείας ρούχων και μαγιό. Είχε έναν πολυτελή τρόπο ζωής και συχνά τον πρόβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούσε.

Έκανε ταξίδια με ελικόπτερα και ιδιωτικά τζετ, είχε στενούς δεσμούς με την ελίτ της Νέας Υόρκης και γενικά είχε ένα κοσμοπολίτικο lifestyle.

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε ανεβάσει στο TikTok ένα βίντεο να πίνει σαμπάνια με έναν άνδρα, με τον οποίο απόλαυσε και βόλτες με πολυτελές καμπριολέ αυτοκίνητο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail η ιδιωτική της ζωή δεν ήταν τόσο λαμπερή όσο «διαφήμιζε» στα social media.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Irish Independent το 2024 είχε πει ότι ζούσε στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, μια πάρα πολύ ακριβή περιοχή της μεγαλούπολης. Ωστόσο ζούσε σε ένα πολύ μικρό στούντιο και όχι σε κάποιο πολυτελές διαμέρισμα.

Μεγάλωσε στην πόλη Carlow της Ιρλανδίας, αλλά έφυγε από το σπίτι της στα 16 για να φοιτήσει στο ιδιωτικό γυμνάσιο Institute of Education στο Δουβλίνο.

«Ήμουν το κορίτσι από τη μικρή πόλη που έπρεπε να φύγει για να πραγματοποιήσει τα μεγάλα της όνειρα», είχε δηλώσει η Martha Nolan-O’Slatarra στην Irish Independent.

Μετά το γυμνάσιο, φοίτησε στο University College Dublin και αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Το 2015 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και αν και σκόπευε να μείνει εκεί εννέα μήνες, τελικά βρήκε δουλειά σε μια νεοσύστατη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που συνεργαζόταν με κορυφαία hedge funds.

Έφυγε από τη συγκεκριμένη εταιρεία μετά από δύο χρόνια, περνώντας από διάφορες εταιρείες πριν ιδρύσει τη δική της, την Brand Growth Consultants – η οποία έχει μια διαδικτυακή παρουσία που φαίνεται να είναι εξ ολοκλήρου δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη – το 2021.

Την ίδια χρονιά ίδρυσε αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων το brand «Duper» και τη σειρά ρούχων East x East.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες μάλιστα είχε γιορτάσει τα εγκαίνια του pop-up καταστήματος του brand στο Gurney’s Montauk Resort and Seawater Spa.