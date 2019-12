H Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες της συμφωνίας με τη Λιβύη

Η Τουρκία δεν πτοείται από τις διεθνείς αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν «παράνομη» τη διμερή συμφωνία με τη Λιβύη και σήμερα κατέθεσε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τις συντεταγμένες των θαλάσσιων συνόρων με τη Λιβύη.

.#Turkey applies to #UN to register maritime pact with #Libya https://t.co/AIXmqDuZWu pic.twitter.com/I7aGPW4pMw