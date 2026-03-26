Το viral ζεϊμπέκικο νεαρού χορευτή στο Σύνταγμα την 25η Μαρτίου

Viral έχει γίνει το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός μαθητής στην πλατεία Συντάγματος ανήμερα της Εθνικής Επετείου την 25η Μαρτίου.
Ο νεαρός Μάνθος είναι μέλος της χορευτικής ομάδας του Αλέξανδρου Μούσουλου, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Συντάγματος.
Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.000.000 προβολές, χιλιάδες likes και σχόλια.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, χόρεψαν 120 χορευτές.