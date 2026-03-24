Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στη Λιοσίων

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στην οδό Λιοσίων 301.
  • Εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχειρούν στο σημείο.
  • Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι λόγω της φωτιάς.
  • Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου και η αμαξοστοιχία IC 50 παραμένει στον Σταθμό Αθήνας.
  • Η Hellenic Train παρέχει ενημέρωση στους επιβάτες και συνεργάζεται με τις αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Συναγερμός ξέσπασε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική μετά από εκδήλωση φωτιάς σε αποθηκευτικό χώρο στην οδό Λιοσίων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στο νούμερο 301 της οδού. 

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. 

Λόγω της φωτιάς διεκόπη στις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.

 

