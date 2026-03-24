Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στη Λιοσίων

Συναγερμός ξέσπασε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική μετά από εκδήλωση φωτιάς σε αποθηκευτικό χώρο στην οδό Λιοσίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στο νούμερο 301 της οδού.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Λόγω της φωτιάς διεκόπη στις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.
Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.
