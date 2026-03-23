Θεσσαλονίκη: «Ντου», κατασχέσεις και black out στην Euroleague!

Νέο ισχυρό πλήγμα για τους τηλεοπτικούς «πειρατές»

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Θεσσαλονίκη: Ντου, Κατασχέσεις Και Βlack Οut Στην Euroleague
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους κατά τηλεοπτικών «πειρατών» στις 20 Μαρτίου 2026.
  • Κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικές συσκευές που σχετίζονται με παράνομο διαμοιρασμό τηλεοπτικού περιεχομένου.
  • Το ίδιο βράδυ, υπήρξε μαύρο στις πειρατικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια αγώνα Euroleague.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται σε μεγαλύτερα πειρατικά δίκτυα και παράνομο πελατολόγιο στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Η εντατικοποίηση ελέγχων ασκεί πίεση στην παράνομη αγορά, οδηγώντας σε εσωτερικές τριβές στα πειρατικά δίκτυα.

Νέο ισχυρό πλήγμα δέχτηκαν οι τηλεοπτικοί «πειρατές» με «ντου», κατασχέσεις και μαύρο σε αγώνα της EuroLeague!

Το «Black out» στην πειρατεία ταινιών & σειρών ρήγμα στην παράνομη θέαση

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, μία ολόκληρη γειτονιά αναστατώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες περιοίκων, τουλάχιστον 10 αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε δύο σημεία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να βγήκαν οι αστυνομικοί με κούτες με σκληρούς δίσκους, ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με τη διερεύνηση υπόθεσης παράνομου διαμοιρασμού τηλεοπτικού περιεχομένου.

Non stop τα «χτυπήματα» στην «πειρατεία»: Έφοδοι στη Σητεία της Κρήτης!

Τα κατασχεθέντα αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά, με τις Αρχές να αναμένουν κρίσιμα ευρήματα που μπορεί να αποτυπώσουν το πραγματικό εύρος της δραστηριότητας. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι τυχαίο όπου το ίδιο βράδυ έπεσε μαύρο στις «πειρατικές» συνδέσεις στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα στο παιχνίδι Euroleague, μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ερυθρού Αστέρα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως κομμάτι ενός ευρύτερου μηχανισμού παράνομης διακίνησης συνδρομητικού περιεχομένου. Στο επίκεντρο της έρευνας φαίνεται να βρίσκονται όχι μόνο οι υποδομές διανομής, αλλά και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με μεγαλύτερα πειρατικά δίκτυα, καθώς και παράνομο πελατολόγιο στη Βόρεια Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εντατικοποίηση των ελέγχων και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με αυξανόμενη συχνότητα στους τελικούς χρήστες πειρατικών συνδέσεων, φαίνεται να ασκούν ασφυκτική πίεση στην παράνομη αγορά. Η απώλεια πελατείας, ο φόβος εντοπισμού και η οικονομική ζημία προκαλούν έντονες εσωτερικές τριβές στα πειρατικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πληροφορίες που φτάνουν στις Αρχές για πρόσωπα και δίκτυα που σχετίζονται με την τηλεοπτική πειρατεία.

