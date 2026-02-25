Συνεργασία του Τομέα ΑΚΕΔ ΣΕΜΦΕ με την υπηρεσία ePublishing του ΕΚΤ

Η υπηρεσία ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου με τη δημοσίευση του ebook «Gabriel Tarde on Technology, Politics, and the Crowd». Πρόκειται για ένα έργο αφιερωμένο στη σκέψη του κοινωνιολόγου Gabriel Tarde (1843-1904), που αναδεικνύει τις διαφορές του από τους σύγχρονούς του στοχαστές και την απήχηση της σκέψης του στις νεότερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις.

Την επιμέλεια του συλλογικού αυτού τόμου υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Θεολόγου και ο Γεώργιος Αραμπατζής. «Αυτές οι μελέτες για το έργο του στην Ελλάδα (παρόλο που γράφηκαν στα αγγλικά) είναι μικρός φόρος τιμής και αναγνώρισης στο έργο του σπουδαίου στοχαστή», σημειώνει ο Κ. Θεολόγου, Διευθυντής του Τομέα ΑΚΕΔ, που μοιράστηκε κάποιες σκέψεις του για τον Γάλλο κοινωνιολόγο και το έργο του.

