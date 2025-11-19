Στα δικαστήρια γνωστή ηθοποιός για τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην συζύγου

Όσα είπε ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης

STAR.GR
Ελλαδα
Στα δικαστήρια γνωστή ηθοποιός για τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην συζύγου της- Τι είπε ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκδικάστηκαν σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει γνωστός δικηγόρος στην εν διαστάσει σύζυγό του – γνωστή ηθοποιό.  Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που είχε δώσει η γνωστή ηθοποιός, με τα λεγόμενα της οποίας δε συμφωνούσε ο πρώην σύζυγός κι ένιωθε πως τον θίγουν.

«Το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο ουσιώδες. Είναι το κατά πόσο μια γυναίκα ή ένας άνδρας έχει το δικαίωμα να εκθέσει σ’ ένα δημοσιογράφο την άποψή του πάνω στα συμβαίνοντα της ζωής του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που αφορά ένα δημοσίευμα και μια συνέντευξη που έχει δώσει η εντολέας μου και το ζήτημα είναι αν σε μια δημοκρατική, ελεύθερη, ευρωπαϊκή χώρα επιτρέπεται το δικαίωμα αυτό ή δεν επιτρέπεται», είπε ο δικηγόρος της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ο κ. Στεφανάκης πρόσθεσε ότι «συνέβη κάτι αδιανόητο στην υπόθεση αυτή. Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινή διαταγή ζητήθηκε και τελικά κατακτήθηκε το δικαίωμα του αντιδίκου να αφαιρέσει τη συνέντευξη από το blog στο οποίο δημοσιεύτηκε, πράγμα το οποίο είναι παντελώς παράλογο και κατά την άποψη μου και παράνομο».

«Σήμερα συζητήσαμε αυτό το αντικείμενο, θα δούμε στην πορεία την έκδοση της απόφασης», συμπλήρωσε.

«Έχει δικαίωμα να τα πει κι αυτό που πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος, που εδώ έχει γίνει, είναι να καλέσει την άλλη πλευρά και να εκθέσει τις δικές της απόψεις. Αν θεωρείς ότι θίγεσαι, υπάρχουν οι διατάξεις προσβολής προσωπικότητας, το οποίο θα καταφύγει στα αρμόδια δικαστήρια να λύσουν το ζήτημα. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις είναι προληπτικά να αφαιρέσεις τον λόγο, να φιμώσεις τον οποιοδήποτε από εμάς»

Ο κ.Στεφανάκης αναφέρθηκε επίσης και στο παράδοξο ότι «ο συγκεκριμένος συνάδελφος είναι αυτός που πρώτος σήκωσε τη σημαία – και ορθά για μένα- ώστε οι γυναίκες που βιώνουν μια μορφή κακοποίησης να μπορούν να μιλάνε».

Η απόφαση αναμένεται να βγει εντός μηνός. 

Το εν διαστάσει ζευγάρι είχε ένα πολύκροτο διαζύγιο μετά από αρκετά χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 |
ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ
