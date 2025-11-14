Άγ. Δημήτριος: Βίντεο λίγο μετά τον εμβολισμό των αστυνομικών από Ρομά

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν τέσσερις διαρρήκτες επιχείρησαν να διαφύγουν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, εμβολίζοντας δύο υπηρεσιακές μηχανές και τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς. Η συμμορία, που σύμφωνα με μαρτυρίες αποτελείται από Ρομά, κατάφερε να διαφύγει εγκαταλείποντας το όχημά της στη Δάφνη.

Βίντεο που εξασφάλισε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος και παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αποτυπώνει τις στιγμές που οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες λίγο μετά τον εμβολισμό.

Άγιος Δημήτριος: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του ΙΧ

Κοντά στην ταυτοποίηση των τεσσάρων αδίστακτων Ρομά βρίσκονται οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Πληροφορίες του Star αναφέρουν πως έχουν αφήσει αποτυπώματα και DNA, τόσο στο διαμέρισμα που εισέβαλαν στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, όσο και μέσα στο σκούρο FORD FIESTA, που παράτησαν στην οδό Κατσανέβα στη Δάφνη.

Ακόμα και τα πρόσωπα τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, που έχουν συλλέξει από όλους τους δρόμους που πέρασαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταδίωξης.

Οι αστυνομικοι επίσης έχουν εντοπισει την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια γυναίκα από τον καταυλισμό τον Ρομά στον Ασπρόπυργο. Την έχουν προσαγάγει, μαζί με τα δύο παιδιά της. Υποστηρίζει ότι έδωσε το όχημα σε κάποιο συγγενή της και δε γνωρίζει τίποτα άλλο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για τέσσερις Ρομά, που στο παρελθον έχουν απασχολήσει τις άρχες για παρόμοια αδικήματα.

Φωτογραφίες από το σημείο - Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Άγιος Δημήτριος: Πώς έγινε η καταδίωξη και η εμβόλιση των αστυνομικών

Η επιχείρηση άρχισε όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για διάρρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Αντιόπης. Η πρώτη ομάδα της ΔΙΑΣ που έφτασε στο σημείο εντόπισε τους τέσσερις δράστες να βγαίνουν από την κατοικία και να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο.

Για να αποφύγουν τη σύλληψη, οι διαρρήκτες διέσχισαν στενά και δρόμους αντίθετης κατεύθυνσης, ακόμη και τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, χτύπησαν σκόπιμα δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν συνολικά έξι φορές στα ελαστικά του οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα των δραστών εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στη Δάφνη. Σύμφωνα με μάρτυρα, τέσσερα άτομα βγήκαν από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά πριν οι αστυνομικές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο.

Οι τρεις αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που τραυματίστηκαν στα πόδια και στα χέρια, μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων διαρρηκτών συνεχίζονται.

Άγιος Δημήτριος: «Δε φοβούνται τίποτα» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης του διερρηγμένου σπιτιού

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές που θύμιζαν «Φαρ Ουέστ»: «Ακούσαμε πυροβολισμούς και είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι οι δράστες δεν δίστασαν στιγμή.

Άλλος κάτοικος τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι κακοποιοί «δεν έχουν τίποτα να χάσουν» και δεν φοβούνται τις συνέπειες.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έγινε στόχος της διάρρηξης περιέγραψε τη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι του: «Η πόρτα ήταν σπασμένη. Το σπίτι άνω-κάτω, συρτάρια ανοιγμένα, ρούχα παντού. Πήραν χρυσαφικά και χρήματα».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star