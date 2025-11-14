Άγ. Δημήτριος: Βίντεο λίγο μετά τον εμβολισμό των αστυνομικών από Ρομά

Εντοπίστηκε η οδηγός του οχήματος που εμβόλισε τους άνδρες της ΔΙΑΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 22:10 GNTM: «Η Ξένια προσπάθησε να τους χαντακώσει όλους!»
14.11.25 , 21:57 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του
14.11.25 , 21:35 GNTM: Πώς μοίρασε τους ρόλους η Ζενεβιέβ;
14.11.25 , 21:30 GNTM: Σε ποιον έδωσε το disadvantage η Μιχαέλα - Ποιον δυσκόλεψε;
14.11.25 , 21:25 GNTM: Απαιτητικό το concept της αποψινής φωτογράφισης
14.11.25 , 21:18 Γλυκά Νερά: Διακινητές άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο
14.11.25 , 21:15 GNTM: Τα μοντέλα αποκαλύπτονται μέσω του παιχνιδιού «Θάρρος ή Αλήθεια»
14.11.25 , 21:14 Κλήρωση Eurojackpot 14/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
14.11.25 , 21:12 Ρομά Άρπαξαν 7,5 Εκατ. Ευρώ Με Τη Μέθοδο Της... Λεκάνης!
14.11.25 , 21:08 Μαρούσι: Άγριος Ξυλοδαρμός Παιδιού Στη Μέση Του Δρόμου
14.11.25 , 21:05 Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
14.11.25 , 21:03 Έρωτας με διαφορά: Η ρομαντική σειρά με τους Ξυλά - Μίχα επιστρέφει!
14.11.25 , 20:41 «Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»
14.11.25 , 20:23 Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
14.11.25 , 20:16 Τσιμιτσέλης για Λασκαράκη: «Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά στην πορεία του»
«Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»
Κλήρωση Eurojackpot 14/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Γλυκά Νερά: Διακινητές άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA
Πήγαν στο First Dates αλλά ανακάλυψαν ότι... γνωρίζονται ήδη!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Άγ. Δημήτριος: Βίντεο λίγο μετά τον εμβολισμό των αστυνομικών από Ρομά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν τέσσερις διαρρήκτες επιχείρησαν να διαφύγουν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, εμβολίζοντας δύο υπηρεσιακές μηχανές και τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς. Η συμμορία, που σύμφωνα με μαρτυρίες αποτελείται από Ρομά, κατάφερε να διαφύγει εγκαταλείποντας το όχημά της στη Δάφνη.

Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!

Βίντεο που εξασφάλισε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος και παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αποτυπώνει τις στιγμές που οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες λίγο μετά τον εμβολισμό. 

Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο

Άγιος Δημήτριος: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του ΙΧ 

Κοντά στην ταυτοποίηση των τεσσάρων αδίστακτων Ρομά βρίσκονται οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση. 

Πληροφορίες του Star αναφέρουν πως έχουν αφήσει αποτυπώματα και DNA, τόσο στο διαμέρισμα που εισέβαλαν στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, όσο και μέσα στο σκούρο FORD FIESTA, που παράτησαν στην οδό Κατσανέβα στη Δάφνη.

Ακόμα και τα πρόσωπα τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, που έχουν συλλέξει από όλους τους δρόμους που πέρασαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταδίωξης.

Οι αστυνομικοι επίσης έχουν εντοπισει την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια γυναίκα από τον καταυλισμό τον Ρομά στον Ασπρόπυργο. Την έχουν προσαγάγει, μαζί με τα δύο παιδιά της. Υποστηρίζει ότι έδωσε το όχημα σε κάποιο συγγενή της και δε γνωρίζει τίποτα άλλο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για τέσσερις Ρομά, που στο παρελθον έχουν απασχολήσει τις άρχες για παρόμοια αδικήματα.

Άγιος Δημήτριος

Φωτογραφίες από το σημείο - Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Άγιος Δημήτριος: Πώς έγινε η καταδίωξη και η εμβόλιση των αστυνομικών

Η επιχείρηση άρχισε όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για διάρρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Αντιόπης. Η πρώτη ομάδα της ΔΙΑΣ που έφτασε στο σημείο εντόπισε τους τέσσερις δράστες να βγαίνουν από την κατοικία και να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο.

Για να αποφύγουν τη σύλληψη, οι διαρρήκτες διέσχισαν στενά και δρόμους αντίθετης κατεύθυνσης, ακόμη και τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, χτύπησαν σκόπιμα δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν συνολικά έξι φορές στα ελαστικά του οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν.

Ρομά εμβόλισαν αστυνομικούς

Πυροβολισμοί Άγιος Δημήτριος

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα των δραστών εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στη Δάφνη. Σύμφωνα με μάρτυρα, τέσσερα άτομα βγήκαν από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά πριν οι αστυνομικές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο.

Οι τρεις αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που τραυματίστηκαν στα πόδια και στα χέρια, μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων διαρρηκτών συνεχίζονται.

Άγιος Δημήτριος: «Δε φοβούνται τίποτα» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης του διερρηγμένου σπιτιού

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές που θύμιζαν «Φαρ Ουέστ»: «Ακούσαμε πυροβολισμούς και είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι οι δράστες δεν δίστασαν στιγμή.

Άλλος κάτοικος τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι κακοποιοί «δεν έχουν τίποτα να χάσουν» και δεν φοβούνται τις συνέπειες.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έγινε στόχος της διάρρηξης περιέγραψε τη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι του: «Η πόρτα ήταν σπασμένη. Το σπίτι άνω-κάτω, συρτάρια ανοιγμένα, ρούχα παντού. Πήραν χρυσαφικά και χρήματα».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΡΟΜΑ
 |
ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top