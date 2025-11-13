Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν διαρρήκτες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προκαλώντας ένταση και τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή. Μόλις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι κρατώντας αντικείμενα. Στη θέα των αστυνομικών, οι ύποπτοι μπήκαν γρήγορα σε αυτοκίνητο επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη μέσα στους δρόμους του Αγίου Δημητρίου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, το όχημα των δραστών βρέθηκε σε αδιέξοδο. Ο οδηγός, προσπαθώντας να ξεφύγει, έκανε όπισθεν και εμβόλισε δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Φωτογραφίες από το σημείο του περιστατικού / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Παρά τους τραυματισμούς, ένας από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να πυροβολήσει τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος με το υπηρεσιακό του όπλο, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσει.

Το αυτοκίνητο των δραστών τελικά ακινητοποιήθηκε, ωστόσο οι τέσσερις άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν πεζοί, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και το σοκ των αστυνομικών.

Οι τραυματίες αστυνομικοί διακομίστηκαν για πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους είναι ελαφρείς.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζεται αν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είναι κλεμμένο.