Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 23:18 Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία
13.11.25 , 23:11 Χρήστος Σαντικάι: «Η Λάουρα Νάργες ήταν το celebrity crush μου!»
13.11.25 , 22:49 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»
13.11.25 , 22:35 First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 22:30 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Θάνος & Αργύρης;
13.11.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
13.11.25 , 22:10 Άσκηση «Ωρίων 2025»: Για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν drones - καμικάζι
13.11.25 , 22:05 First Dates - Πέτρος & Χριστίνα: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 21:57 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 21:35 First Dates: Ο Δημήτρης έφερε δώρο στο πρώτο ραντεβού!
13.11.25 , 21:30 First Dates: Η Τζουλιάνα ήρθε για να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της!
13.11.25 , 21:28 Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
13.11.25 , 21:28 Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!
13.11.25 , 21:20 First Dates: Η πρώτη γνωριμία του Θάνου με τον Αργύρη!
13.11.25 , 21:15 Τι Ψάχνει Ο Θάνος Στο First Dates;
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!
Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες Τραυμάτισαν Αστυνομικούς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν διαρρήκτες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προκαλώντας ένταση και τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή. Μόλις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι κρατώντας αντικείμενα. Στη θέα των αστυνομικών, οι ύποπτοι μπήκαν γρήγορα σε αυτοκίνητο επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη μέσα στους δρόμους του Αγίου Δημητρίου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, το όχημα των δραστών βρέθηκε σε αδιέξοδο. Ο οδηγός, προσπαθώντας να ξεφύγει, έκανε όπισθεν και εμβόλισε δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Άγιος Δημήτριος

Φωτογραφίες από το σημείο του περιστατικού / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Αστυνομικοί - διαρρήκτες

Διαρρήκτες εμβόλισαν αστυνομικούς στον Άγιο Δημήτριο

Παρά τους τραυματισμούς, ένας από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να πυροβολήσει τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος με το υπηρεσιακό του όπλο, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσει.

Το αυτοκίνητο των δραστών τελικά ακινητοποιήθηκε, ωστόσο οι τέσσερις άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν πεζοί, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και το σοκ των αστυνομικών.

Αστυνομικοί Άγιος Δημήτριος

Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!

Οι τραυματίες αστυνομικοί διακομίστηκαν για πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους είναι ελαφρείς.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζεται αν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είναι κλεμμένο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 |
ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top