Ο Ρούτσι απάντησε για την υπνοθεραπεία: «Ήταν λυτρωτική, με βοήθησε αρκετά»

Η συνάντηση με την Άντζυ Λουπέσκου και όσα του είπε για τον γιο του

Γνωστή υπνοθεραπεύτρια είπε στον Π. Ρούτσι ότι ο γιος του θα έφευγε από τροχαίο ανεξάρτητα από τα Τέμπη! / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δική του απάντηση κλήθηκε να δώσει ο Πάνος Ρούτσι σε όλα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν για τη συνάντησή του με την κλινική υπνοθεραπεύτρια και ψυχολόγο, Άντζυ Λουπέσκου.

«Με βοήθησε αρκετά και ψυχολογικά και ηθικά. Δεν έκανα υπνοθεραπεία. Συζητήσαμε για την ιστορία μου, τι έχω περάσει από μικρός. Σαν συνέντευξη ήταν πάνω κάτω. Ένας συνεργάτης της υπνοθεραπεύτριας ήρθε πρώτος σε επαφή μαζί μου. Ήταν μια λυτρωτική εμπειρία για μένα. Με βοήθησε αρκετά. Θα ξαναπάω», είπε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή «Το 'χουμε» στο ΣΚΑΙ. 

@angie.loupescou

Αυτό και πολλά άλλα ενδιαφέροντα βίντεο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. #ψυχολογία #ενσυναίσθηση # Διαίσθηση #πνευματικότητα #αυτογνωσία #ελληνικαβίντεο #οδηγόςζωής #θεραπεία #υπνοθεραπεία #όνειρα #γυναικείαενδυνάμωση #ενέργεια #συνείδηση #dreamwork #πνευματικήαφύπνιση #αυτοανάπτυξη #ψυχικήυγεία #ταξίδιθεραπείας #greekspirituality #greektiktok #angieloupescou

♬ πρωτότυπος ήχος - Angie Loupescou

Υπενθυμίζεται πως η Άντζυ Λουπέσκου δημοσίευσε στα προσωπικά της social media αποσπάσματα από τη συνάντηση με τον πατέρα που έχει χάσει τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών, περίπου τρία χρόνια πριν. Σε αυτά ακούστηκε να μιλά για τον Ντένις Ρούτσι, λέγοντας ότι ήταν το πεπρωμένο του να έχει αυτή την κατάληξη. Ήταν γραφτό μετά τα 16 του γιου του να πεθάνει σε δύο τρία χρόνια, όπως είπε, επειδή του άρεσε η ταχύτητα. 

Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του

Φυσικά, τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις τις αυτές ήταν πάρα πολλά και ποικίλα. 

Στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού μίλησε και η ίδια η Άντζυ Λουπέσκου, που παραδέχθηκε πως εκείνη κάλεσε τον Πάνο Ρούτσι. 

«Κάνω εκπομπές περίπου 35 χρόνια με τίτλο “Το ταξίδι της ζωής”. Ο άνθρωπος μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον και την προσοχή να κάνω το δικό του ταξίδι ζωής. Είναι ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος. Εγώ τον κάλεσα. Είχε ο άνθρωπος αυτός εκφράσει την επιθυμία να πει τον πόνο του από τη μυστική γλώσσα του σώματός του, να εκφράσει τον πόνο του. Να βρει το δίκιο του. Να βρει την αλήθεια μέσω της εκπομπής και μέσα από τη διαίσθησή μου. Είμαι μια διαισθητική σύμβουλος. Μπορώ να βοηθώ αυτούς τους ανθρώπους. Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω την ψυχολογία του ανθρώπου αυτού. Δεν με απασχολεί καμία αντίδραση. Με απασχολεί ότι αυτό που έκανα είναι ένα λειτούργημα στην προσπάθειά μου να βοηθήσω έναν πονεμένο άνθρωπο. Ο κύριος Ρούτσι είναι ένα παράδειγμα που εμένα θα με εμπνεύσει αυτή τη στιγμή να γράψω ένα καινούργιο βιβλίο. Ο πόνος της ψυχής όταν ένας άνθρωπος περπατάει από την Αλβανία με τα πόδια για να έρθει στην Ελλάδα, κάνει δυο δουλειές και δεν έχει χρόνο να δει το παιδί του και τελικά χάνει το παιδί του σε ένα τρένο. Κάρμα έχει ο συγκεκριμένος στη ζωή του, όπως κάρμα είχε και το αδικοχαμένο παιδί».

ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΝΤΖΥ ΛΟΥΠΕΣΚΟΥ
