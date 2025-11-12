Θεσσαλονίκη: Ανάψαν τα αίματα για τον Ρέμο και... το άναμμα του δέντρου

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της, όμως πριν ανάψουν τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους, άναψαν πρώτα τα… αίματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή στάθηκε η φετινή εορταστική συναυλία, με τον Αντώνη Ρέμο να αναλαμβάνει να δώσει τον ρυθμό της έναρξης της χριστουγεννιάτικης περιόδου, μια επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πολιτικές αιχμές και βαριές κουβέντες για «αισθητική πίστας» και «μουσικό ρατσισμό».

Η φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή της Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο άναμμα του δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, συνοδεία 11μελούς ορχήστρας.

Η επιλογή του γνωστού καλλιτέχνη, ωστόσο, δίχασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η δημοτική σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τη συμμετοχή του Ρέμου, κάνοντας λόγο για «αισθητική πίστας» που, όπως είπε, δεν ταιριάζει στο πνεύμα της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

«Δεν με ενδιαφέρει αν δεν πληρωθεί· κάπου αλλού θα τραγουδήσει, σε κάποια άλλη πίστα. Είναι θέμα αισθητικής και πολιτικής, και αυτά έχουν κριθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι τέτοιες επιλογές θυμίζουν «παλιές εποχές» που η πόλη έχει ξεπεράσει.

Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη το 2024 / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

Η έντονη απάντηση του αντιδημάρχου Πολιτισμού

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αντιδημάρχου Πολιτισμού, Γιώργου Γάκη, ο οποίος πήρε τον λόγο και απάντησε σε υψηλούς τόνους.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει την αισθητική του άλλου. Αυτό που γίνεται είναι πολιτισμικός και μουσικός ρατσισμός», υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για όλους.

«Σε όποιον αρέσει, ας έρθει· σε όποιον δεν αρέσει, μπορεί να μην έρθει. Η συναυλία είναι δωρεάν και πραγματοποιείται χάρη σε χορηγίες, χωρίς επιβάρυνση για τον Δήμο», τόνισε, κλείνοντας το θέμα.

Η αντιπαράθεση, πάντως, δεν έμεινε μόνο στα ζητήματα «αισθητικής». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο αντιδήμαρχος απάντησε με αιχμή προς τη Χρυσίδου, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας είχαν διοργανωθεί συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες της pop σκηνής.

«Εσείς δεν είχατε τον Γιώργο Σαμπάνη; Δεν κατάλαβα, εκείνος δεν είναι της πίστας; Ή είναι της αισθητικής σας;» είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας περαιτέρω ένταση στην αίθουσα.

Η φράση αυτή πυροδότησε νέα αντιπαράθεση, με συμβούλους να μιλούν ταυτόχρονα και τον πρόεδρο του Συμβουλίου να προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη.

Παρά τη διαμάχη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του και να υποδεχθεί τη χριστουγεννιάτικη περίοδο με φώτα, μουσική και πλήθος εκδηλώσεων σε όλη την πόλη.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star