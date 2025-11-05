Μπότοξ: Οι κίνδυνοι πίσω από τα «φτηνά» ραντεβού ομορφιάς

«Έκανα φτηνό υαλουρονικό και κατέληξα με ουλές»

05.11.25 , 17:05 Μπότοξ: Οι κίνδυνοι πίσω από τα «φτηνά» ραντεβού ομορφιάς
Ελλαδα
Παράνομα μπότοξ σε κέντρα αισθητικής: Οι ειδικοί προειδοποιούν / ANT1
Η βιομηχανία της ομορφιάς γνωρίζει τεράστια άνθιση και το μπότοξ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο δημοφιλών αισθητικών επεμβάσεων. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται πως πραγματοποιούνται περισσότερες από 130.000 συνεδρίες μπότοξ κάθε χρόνο, με έναν ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Πίσω όμως από αυτή την εντυπωσιακή οικονομική δραστηριότητα, κρύβεται και μια σκοτεινή πλευρά: παράνομες πρακτικές, ανασφαλή προϊόντα και μη πιστοποιημένα κέντρα που υπόσχονται… «φθηνή» ομορφιά.

«Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία

«Μπότοξ με 30 ευρώ; Κάπου υπάρχει πρόβλημα»

Η πλαστικός χειρουργός Έβελιν Μπέτση εξηγεί πως η εξαιρετικά χαμηλή τιμή πρέπει να λειτουργεί ως καμπανάκι κινδύνου:

«Όταν το βλέπετε με 20 ή 30 ευρώ, κάτι δεν πάει καλά. Είτε έχει αραιωθεί υπερβολικά, είτε το προϊόν είναι αμφίβολης προέλευσης. Είναι αδύνατον ένα εγκεκριμένο υλικό να κοστίζει το ένα τρίτο της κανονικής του τιμής».

Η γιατρός επισημαίνει πως η θεραπεία πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο γιατρό - πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο -σε πιστοποιημένο ιατρείο, με ανοικτή συσκευασία του προϊόντος μπροστά στον ασθενή και καταγραφή του lot number στο ιατρικό αρχείο.

«Έκανα φτηνό υαλουρονικό και κατέληξα με ουλές»

Η μαρτυρία μιας γυναίκας που υπέστη σοβαρές επιπλοκές είναι αποκαλυπτική:

«Πήγα σε ένα κέντρο αισθητικής για υαλουρονικό στις ρυτίδες. Την επόμενη μέρα ξύπνησα με φουσκάλες και μελανιές. Ο γιατρός που με εξέτασε μου είπε ότι πρόκειται για νέκρωση. Έχω ήδη κάνει τρία χειρουργεία και έχω μείνει με ουλές».

Βρέθηκε κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία για ένα... μπότοξ

Περιπτώσεις σαν αυτή δεν είναι σπάνιες, σύμφωνα με την κ. Μπέτση:

«Ένας μη εκπαιδευμένος “επαγγελματίας” δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή να αντιμετωπίσει μια επιπλοκή. Κι αν χαθεί το κρίσιμο παράθυρο των πρώτων ωρών, μπορεί να υπάρξουν μόνιμες βλάβες στο πρόσωπο».

Τα social media και η πίεση της “τελειότητας”

Τα κοινωνικά δίκτυα, με τα φίλτρα και τις “τέλειες” εικόνες, έχουν δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα γύρω από την ομορφιά.

«Πολλές γυναίκες - και άντρες - ζητούν υπερβολές. Θέλουν να μοιάζουν με εικόνες από το Instagram. Ο ρόλος μας ως γιατροί είναι να βάζουμε όρια», λέει η κ. Μπέτση.

Το μπότοξ και τα fillers, αν γίνουν σωστά, δεν αλλάζουν το πρόσωπο, αλλά αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά.

Έγινε της μόδας: Σπιτικό μπότοξ με υλικό από το ντουλάπι της κουζίνας σου!

«Στόχος δεν είναι να δείχνουμε δέκα χρόνια νεότεροι, αλλά να φαινόμαστε φρέσκοι και υγιείς. Η κάθε ηλικία έχει τη δική της γοητεία».

Οδηγός ασφαλείας για όσους σκέφτονται να κάνουν μπότοξ

  1. Επιλέξτε πιστοποιημένο ιατρείο και ελέγξτε τον γιατρό μέσω του Ιατρικού Συλλόγου.
  2. Ζητήστε να δείτε το προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί και να ανοιχτεί μπροστά σας.
  3. Αποφύγετε υπερβολικά φτηνές προσφορές — πιθανόν κρύβουν επικίνδυνες πρακτικές.
  4. Μην παρασύρεστε από διαφημίσεις σε σαλόνια ομορφιάς ή “πακέτα” υπηρεσιών.
  5. Συμβουλευτείτε μόνο γιατρούς ειδικούς στις ενέσιμες θεραπείες.

Η ομορφιά θέλει γνώση - όχι ρίσκο

Η αισθητική ιατρική μπορεί να χαρίσει αυτοπεποίθηση και θετική εικόνα, αρκεί να γίνει με υπευθυνότητα και επιστημονική γνώση.
Όπως καταλήγει η γιατρός:

«Η ομορφιά ξεκινάει από μέσα. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις ρυτίδες — χρειάζεται να αγαπάμε το πρόσωπό μας και να το φροντίζουμε σωστά».

