«Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία

Ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη διάδοση παράνομων εφαρμογών μπότοξ και υαλουρονικού σε κομμωτήρια και καταστήματα αισθητικής, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, να επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι «εντέχνως ασαφές» και επιτρέπει τη δράση επιτήδειων.

Μιλώντας στην Eρτ, ο κ. Εξαδάκτυλος υπογράμμισε πως οι συγκεκριμένες επεμβάσεις αποτελούν καθαρά ιατρικές πράξεις και θα έπρεπε να εκτελούνται αποκλειστικά από πλαστικούς χειρουργούς ή δερματολόγους. Όπως εξήγησε, η ασάφεια του νόμου δημιουργεί «παράθυρα» που επιτρέπουν σε μη γιατρούς να προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

«Έπρεπε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, ώστε να είναι σαφές ποιοι μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις πράξεις. Δυστυχώς, το νομικό πλαίσιο παραμένει θολό και επιτρέπει σε μη γιατρούς να προχωρούν σε τέτοιες επεμβάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ επισήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται μόνο σε εξειδικευμένους γιατρούς.

«Αν θέλετε αυτός που θα ασχοληθεί μαζί σας να γνωρίζει τι κάνει και πώς να αντιμετωπίσει μια επιπλοκή, πρέπει να είναι πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος. Όπως για ένα σφράγισμα πάμε στον οδοντίατρο, έτσι και για μπότοξ πάμε σε γιατρό», σημείωσε.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις από το παράνομο υαλουρονικό

Ο κ. Εξαδάκτυλος προειδοποίησε, επίσης, για τις σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τα μη εγκεκριμένα σκευάσματα, τα οποία συχνά κυκλοφορούν χωρίς έλεγχο.

«Σε ό,τι αφορά το υαλουρονικό, μπορεί να έχουμε αποφράξεις λεμφαδένων, μόνιμα οιδήματα και φλεγμονές. Με την τοξίνη, μπορεί απλώς να μην υπάρχει αποτέλεσμα, αλλά με τα υπόλοιπα σκευάσματα τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παρτίδες που διατίθενται σε χαμηλή τιμή λόγω κακής συντήρησης ή παράνομης εισαγωγής».

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ έκλεισε τονίζοντας πως η Πολιτεία οφείλει να θεσπίσει σαφείς κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επεμβάσεις, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να μπει τέλος στις παράνομες πρακτικές που εξαπλώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.