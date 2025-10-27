«Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία

Tι λέει ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 19:02 Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter
27.10.25 , 18:57 VW ID: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην “Zootopia 2”
27.10.25 , 17:59 Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
27.10.25 , 17:49 Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης
27.10.25 , 17:00 Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer
27.10.25 , 16:55 28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
27.10.25 , 16:49 Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash
27.10.25 , 16:38 «Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία
27.10.25 , 16:18 Ροντινέι: Διπλή χαρά για τον βραζιλιάνο μπακ
27.10.25 , 15:50 Κλέλια Ανδριολάτου: Μπήκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes
27.10.25 , 15:49 Κώστας Δόξας: Mήνυση στην πρώην σύζυγό του- Δε φόρεσε κράνος στην κόρη τους
27.10.25 , 15:42 Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου
27.10.25 , 15:32 Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με βροχή αλλά με υψηλό φρόνιμα
27.10.25 , 15:28 Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Τι να κάνετε για να γλιτώσετε το πρόστιμο
27.10.25 , 15:17 Όλα όσα έγιναν στο 6ο επεισόδιο του GNTM 2025
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Eρτ / Φωτογραφία αρχείου pexels (Anna Shvets)
Τι είπε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος για τους κινδύνους του παράνομου μπότοξ / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη διάδοση παράνομων εφαρμογών μπότοξ και υαλουρονικού σε κομμωτήρια και καταστήματα αισθητικής, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, να επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι «εντέχνως ασαφές» και επιτρέπει τη δράση επιτήδειων.

Μιλώντας στην Eρτ, ο κ. Εξαδάκτυλος υπογράμμισε πως οι συγκεκριμένες επεμβάσεις αποτελούν καθαρά ιατρικές πράξεις και θα έπρεπε να εκτελούνται αποκλειστικά από πλαστικούς χειρουργούς ή δερματολόγους. Όπως εξήγησε, η ασάφεια του νόμου δημιουργεί «παράθυρα» που επιτρέπουν σε μη γιατρούς να προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

«Έπρεπε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, ώστε να είναι σαφές ποιοι μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις πράξεις. Δυστυχώς, το νομικό πλαίσιο παραμένει θολό και επιτρέπει σε μη γιατρούς να προχωρούν σε τέτοιες επεμβάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ επισήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται μόνο σε εξειδικευμένους γιατρούς.

«Αν θέλετε αυτός που θα ασχοληθεί μαζί σας να γνωρίζει τι κάνει και πώς να αντιμετωπίσει μια επιπλοκή, πρέπει να είναι πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος. Όπως για ένα σφράγισμα πάμε στον οδοντίατρο, έτσι και για μπότοξ πάμε σε γιατρό», σημείωσε.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις από το παράνομο υαλουρονικό

Ο κ. Εξαδάκτυλος προειδοποίησε, επίσης, για τις σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τα μη εγκεκριμένα σκευάσματα, τα οποία συχνά κυκλοφορούν χωρίς έλεγχο.

«Σε ό,τι αφορά το υαλουρονικό, μπορεί να έχουμε αποφράξεις λεμφαδένων, μόνιμα οιδήματα και φλεγμονές. Με την τοξίνη, μπορεί απλώς να μην υπάρχει αποτέλεσμα, αλλά με τα υπόλοιπα σκευάσματα τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παρτίδες που διατίθενται σε χαμηλή τιμή λόγω κακής συντήρησης ή παράνομης εισαγωγής».

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ έκλεισε τονίζοντας πως η Πολιτεία οφείλει να θεσπίσει σαφείς κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επεμβάσεις, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να μπει τέλος στις παράνομες πρακτικές που εξαπλώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΟΤΟΞ
 |
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top