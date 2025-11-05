Φρίκη στη Λιβαδειά: Βασάνισαν μέχρι θανάτου σκύλο -Tον έσερναν από αγροτικό

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Λιβαδειά, όπου άνδρας έσερνε από την καρότσα του αγροτικού οχήματός του έναν σκύλο.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Αγία Άννα Ελικώνας. Ένας πολίτης, ο Γιώργος Κοτζιάς, που έτυχε να περνάει από το σημείο αποτύπωσε τη φρίκη με το κινητό του τηλέφωνο και ανήρτησε τις φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Σε αυτές φαίνεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο να σέρνει έναν σκύλο, δεμένο από το πόδι με σχοινί, το οποίο είχε περαστεί στον πίσω προφυλακτήρα του οχήματος.

Το άτυχο ζώο υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον βάρβαρο βασανισμό που υπέστη. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Ήδη, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος έχει κυκλοφορήσει ευρέως online, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι αδύνατο να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για «ατύχημα». Οι εικόνες μαρτυρούν ότι το ζώο είχε δεθεί εσκεμμένα από το πόδι του, γεγονός που αποδεικνύει την πρόθεση βασανισμού μέχρι θανάτου, καθώς το όχημα το έσερνε στην άσφαλτο.

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν άμεση επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας και εφαρμογή του νόμου για την κακοποίηση ζώων, που προβλέπει ποινές φυλάκισης και υψηλά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη που έχει συλληφθεί.