Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955

6 νεκροί, 14 τραυματίες και ο κύκλος αίματος που δυστυχώς δεν έχει κλείσει

03.11.25 , 18:30 Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955
Πηγή: newpost.gr
Βορίζια
Tο πρωινό της 27ης Αυγούστου 1955, το χωριό Βορίζια, σκαρφαλωμένο στους πρόποδες του Ψηλορείτη, ξύπνησε μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής. Ήταν η ημέρα του Αγίου Φανουρίου, του προστάτη του χωριού, και το πανηγύρι είχε ήδη ξεκινήσει. Οι ήχοι της κρητικής λύρας αντηχούσαν στα σοκάκια, οι μαντινάδες έδιναν ρυθμό στο γλέντι και το κρασί έρεε άφθονο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ευφορίας, μια πράξη ακαριαίας βίας πάγωσε το χωριό. Έξω από ένα καφενείο, ο 38χρονος δασοφύλακας και κτηνοτρόφος  καθόταν με συγχωριανούς του. Τον πλησίασε από πίσω ο 31χρονος καφετζής και χασάπης  και, χωρίς προειδοποίηση, τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
