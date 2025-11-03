55χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο στην Επανομή Θεσσαλονίκης!

Απίστευτο περιστατικό στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εφήβους που έπαιζαν σε γήπεδο απέναντι από το σπίτι του γιατί τον ενοχλούσαν!

Ένα 15χρονο αγόρι έπεσε στο έδαφος από τον πόνο μετά τους πυροβολισμούς, καθώς είχε δεχθεί σκάγια στο σώμα του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Λευκή Γεωργάκη από την Επανομή, τα παιδιά έπαιζαν στο γηπεδάκι 5 επί 5 όταν ο 55χρονος που μένει απέναντι βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με καραμπίνα. Τα σκάγια βρήκαν τον 15χρονο στο χέρι, τον θώρακα και τα πόδια

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδοχειρουργική κλινική .

Σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είναι η πρώτη φορά που ο 55χρονος ήταν επιθετικός με παιδιά που τον ενοχλούσαν οι φωνές τους την ώρα του παιχνιδιού .

Επανομή Θεσσαλονίκης: Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ο 55χρονος που πυροβόλησε 15χρονο

Ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας

Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας κατέχει νόμιμα την επαναληπτική καραμπίνα η άδεια της οποίας λήγει το 2026 .Πριν δύο μήνες ένας ακόμα άνδρας είχε σοκάρει στη Θεσσαλονίκη όταν κατέβηκε βραδιάτικα σε πάρκο του Ευόσμου και με την απειλή καραμπίνας διέλυσε παρέα ανηλίκων επειδή τον ενοχλούσαν. Τότε ένας από τους γείτονες είχε καταγράψει την δράση του .



