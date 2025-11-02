ΕΛΤΑ: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για το κλείσιμο καταστημάτων

Κανονικά τα «λουκέτα»

Πηγή: dnews.gr
ΕΛΤΑ: Πότε Κλείνουν Καταστήματα - Άλλαξαν Οι Ημερομηνίες
Κανονικά θα εφαρμοστεί το πλάνο των ΕΛΤΑ για λουκέτο σε 204 καταστήματα, όπως προκύπτει από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Όπως φαίνεται η κυβέρνηση λύγισε υπό το βάρος των αντιδράσεων για το ξαφνικό λουκέτο και τώρα θα επιχειρήσει να διαχειριστεί το ζήτημα επικοινωνιακά για τα λουκέτα.

Απλά τα λουκέτα θα γίνουν σταδιακά μέσα σε 3 μήνες και όχι άμεσα από αύριο. Βέβαια για την Αττική τα ΕΛΤΑ κατεβάζουν ρολά κανονικά.

ΕΛΤΑ
