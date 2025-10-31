Για πρώτη φορά καταδικάστηκε συνοδηγός για τροχαίο - Θρήνος για τη Νάντια

Όσα είπε ο σύζυγος της 38χρονης στην εκπομπή Αλήθειες Με Τη Ζήνα

Μπορεί η δικαιοσύνη να εξάντλησε την αυστηρότητά της και να καταδίκασε για πρώτη φορά σε 15 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή τον συνοδηγό ΙΧ που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Κίο, ωστόσο η οικογένεια της 38χρονης Νάντιας που έχασε τη ζωή της δεν είναι ικανοποιημένη από τις ποινές.

«Με ρώτησαν τα παιδιά μου μετά το δικαστήριο τι έγινε και τους είπε χοντρικά ότι τους έριξαν είκοσι χρόνια. Ξέρετε τι μου απάντησαν; “Μόνο;”», είπε ο σύζυγος της γυναίκας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

H 38χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στη Νέα Κίο

«Άμα σκοτώνεις έναν άνθρωπο πρέπει να πεθαίνεις κι εσύ ή τουλάχιστον τα ισόβια να είναι ισόβια. Να μη δουν το φως του ήλιου», συνέχισε ταραγμένος.

Όπως είπε, ο οδηγός και ο συνοδηγός που προκάλεσαν το τροχαίο παρουσιάστηκαν δήθεν ότι είχαν λευκό ποινικό μητρώο, όμως σε βάρος του οδηγού εκκρεμούν τέσσερις δικαστικές αποφάσεις.

Το σημείο του τροχαίου στη Νέα Κίο - Eurokinissi

Σύμφωνα με τον σύζυγος της άτυχης γυναίκας ο νεαρός οδηγός ήθελε να αγοράσει το αυτοκίνητο, του οποίου ιδιοκτήτης ήταν ο συνοδηγός. Απαραίτητη προϋπόθεση μάλιστα ήταν να το δοκιμάσει πριν το αγοράσει.

«Η γυναίκα μου πήγαινε στη δουλειά της. Εκείνοι δοκίμαζαν το αυτοκίνητο πόσο πάει. Έτρεχαν με 180 χλμ. μέσα στον αστικό ιστό που το όριο είναι 50 χλμ.», είπε ο σύζυγος της γυναίκας.

«Ο συνοδηγός καταδικάστηκε γιατί ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και δεν έκανε τίποτα απολύτως για να σταματήσει τον οδηγό, ο οποίος ήξερε ότι δεν έχει δίπλωμα. Για να ολοκληρώσει την πώληση δεν τον ένοιαξε τίποτα. Θα μπορούσε να του πει να σταματήσει, να του πάρει το τιμόνι, να του αρπάξει τα κλειδιά», είπε εξοργισμένος.

«Όσο και να καταδικαστούν δεν είμαι ικανοποιημένος, η γυναίκα μου δε γυρίζει πίσω», κατέληξε.

