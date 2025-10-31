Για πρώτη φορά καταδικάστηκε συνοδηγός για τροχαίο - Θρήνος για τη Νάντια

Μπορεί η δικαιοσύνη να εξάντλησε την αυστηρότητά της και να καταδίκασε για πρώτη φορά σε 15 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή τον συνοδηγό ΙΧ που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Κίο, ωστόσο η οικογένεια της 38χρονης Νάντιας που έχασε τη ζωή της δεν είναι ικανοποιημένη από τις ποινές.
Τροχαίο Νέα Κίος: Απόφαση σταθμός για την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου
«Με ρώτησαν τα παιδιά μου μετά το δικαστήριο τι έγινε και τους είπε χοντρικά ότι τους έριξαν είκοσι χρόνια. Ξέρετε τι μου απάντησαν; “Μόνο;”», είπε ο σύζυγος της γυναίκας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
«Άμα σκοτώνεις έναν άνθρωπο πρέπει να πεθαίνεις κι εσύ ή τουλάχιστον τα ισόβια να είναι ισόβια. Να μη δουν το φως του ήλιου», συνέχισε ταραγμένος.
Αργολίδα: Αυτή είναι η μητέρα δύο παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Όπως είπε, ο οδηγός και ο συνοδηγός που προκάλεσαν το τροχαίο παρουσιάστηκαν δήθεν ότι είχαν λευκό ποινικό μητρώο, όμως σε βάρος του οδηγού εκκρεμούν τέσσερις δικαστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με τον σύζυγος της άτυχης γυναίκας ο νεαρός οδηγός ήθελε να αγοράσει το αυτοκίνητο, του οποίου ιδιοκτήτης ήταν ο συνοδηγός. Απαραίτητη προϋπόθεση μάλιστα ήταν να το δοκιμάσει πριν το αγοράσει.
Τραγωδία στη Νέα Κίο: Φονική σύγκρουση με θύμα μια 38χρονη - Βίντεο
«Η γυναίκα μου πήγαινε στη δουλειά της. Εκείνοι δοκίμαζαν το αυτοκίνητο πόσο πάει. Έτρεχαν με 180 χλμ. μέσα στον αστικό ιστό που το όριο είναι 50 χλμ.», είπε ο σύζυγος της γυναίκας.
«Ο συνοδηγός καταδικάστηκε γιατί ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και δεν έκανε τίποτα απολύτως για να σταματήσει τον οδηγό, ο οποίος ήξερε ότι δεν έχει δίπλωμα. Για να ολοκληρώσει την πώληση δεν τον ένοιαξε τίποτα. Θα μπορούσε να του πει να σταματήσει, να του πάρει το τιμόνι, να του αρπάξει τα κλειδιά», είπε εξοργισμένος.
«Όσο και να καταδικαστούν δεν είμαι ικανοποιημένος, η γυναίκα μου δε γυρίζει πίσω», κατέληξε.