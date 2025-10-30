Τροχαίο Νέα Κίος: Απόφαση σταθμός για την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου

Του επιβλήθηκε ποινή 15 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 17:09 Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη!
30.10.25 , 17:06 Μπριζίτ Μακρόν: «Ρωτούσαν τα εγγόνια της για το φύλο της γιαγιάς τους»
30.10.25 , 16:36 40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
30.10.25 , 16:19 Τροχαίο Νέα Κίος: Απόφαση σταθμός για την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου
30.10.25 , 15:56 «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα
30.10.25 , 15:54 ΔΕΔΔΗΕ: Στη Nova το μεγαλύτερο έργο μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών
30.10.25 , 15:43 Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεκίνησε και πάλι να χορεύει latin
30.10.25 , 15:35 Γυναικοκτονία Βόλος: «Η κόρη της αδελφής μου είναι με το μέρος του πατέρα»
30.10.25 , 15:12 Μαρούσι: Τι Αποκαλύπτει Η Μητέρα Του 23χρονου Που Δολοφόνησαν Έξω Από Κλαμπ
30.10.25 , 15:05 Θεσσαλονίκη: Τον Χτύπησαν Με Σιδηρολοστό Στο Κεφάλι Στη Νέα Παραλία
30.10.25 , 15:05 Ιωάννης Παπαζήσης: «Για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον γιο μου»
30.10.25 , 14:53 «Μετά τη δικαστική διαμάχη έχει στενέψει πάρα πολύ ο κύκλος μου»
30.10.25 , 14:52 Μοιραράκη: «Μεγάλωσα ορφανή από 6 ετών- Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»
30.10.25 , 14:50 Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το λευκό όχημα που βρέθηκε κοντά στο κάμπινγκ
30.10.25 , 14:46 H αναφορά του Λουτσέσκου σε Μύθου και Μπέρδο
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mια δικαστική απόφαση σταθμό είχαμε που αφορά την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου και μάλιστα με μια πολύ βαριά ποινή. Η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο του 2024 με θύμα μια γυναίκα στη Νέα Κίο.

Αργολίδα: Αυτή είναι η μητέρα δύο παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά καταδικάστηκε και με βαριά ποινή, 15 χρόνια χωρίς αναστολή, ένας συνοδηγός ο οποίος ήταν σε όχημα, στο οποίο προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο, σκοτώνοντας ένα κορίτσι. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο, εξάντλησε την αυστηρότητα του νόμου και καταδίκασε για πρώτη φορά και συνοδηγό, ο οποίος σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης έπρεπε να αποτρέψει τον οδηγό έτσι ώστε να μην οδηγεί τόσο επικίνδυνα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να μην φτάσει σε αυτό το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Τραγωδία στη Νέα Κίο: Φονική σύγκρουση με θύμα μια 38χρονη - Βίντεο

Στο βίντεο το ντοκουμέντο φαίνεται η πραγματικά ιλιγγιώδης ταχύτητα με την οποία κινείται το αυτοκίνητο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ
 |
ΝΕΑ ΚΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top