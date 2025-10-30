Τροχαίο Νέα Κίος: Απόφαση σταθμός για την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου

Mια δικαστική απόφαση σταθμό είχαμε που αφορά την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου και μάλιστα με μια πολύ βαριά ποινή. Η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο του 2024 με θύμα μια γυναίκα στη Νέα Κίο.

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά καταδικάστηκε και με βαριά ποινή, 15 χρόνια χωρίς αναστολή, ένας συνοδηγός ο οποίος ήταν σε όχημα, στο οποίο προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο, σκοτώνοντας ένα κορίτσι. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο, εξάντλησε την αυστηρότητα του νόμου και καταδίκασε για πρώτη φορά και συνοδηγό, ο οποίος σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης έπρεπε να αποτρέψει τον οδηγό έτσι ώστε να μην οδηγεί τόσο επικίνδυνα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να μην φτάσει σε αυτό το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Στο βίντεο το ντοκουμέντο φαίνεται η πραγματικά ιλιγγιώδης ταχύτητα με την οποία κινείται το αυτοκίνητο.