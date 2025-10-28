28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ και λεωφορεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τις μαθητικές παρελάσεις

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τις μαθητικές παρελάσεις / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής θα κινηθούν σήμερα, 28 Οκτωβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, λόγω της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της πόλης. 

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 το πρωί, με τους συρμούς να περνούν χωρίς στάση. Τα τραμ με προορισμό το Σύνταγμα θα τερματίζουν στο Φιξ από τις 10:00 το πρωί και μέχρι τη λήξη της παρέλασης. Η γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα τερματίζει στη στάση ΣΕΦ από τις 09:00.

Καταγγελία: Απέκλεισαν μαθητή με αυτισμό από τη σημαία της 28ης Οκτωβρίου

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα λεωφορεία: η γραμμή 060 θα διακόψει τη λειτουργία της, ενώ η γραμμή Χ95 θα εκτελεί δρομολόγια μόνο έως τον σταθμό Μετρό Κατεχάκη από τις 10:00 το πρωί.

Η κανονική λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Τα δρομολόγια που θα επηρεαστούν σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ:

  • Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45
  • Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00
  • Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30
  • Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00
  • Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00
  • Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00
  • Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00
  • Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00
  • Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00
  • Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00
  • Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00
  • Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00
  • Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
  • Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
  • Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30
  • Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30
  • Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

 

Πώς αμείβεται η εργασία την 28η Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Στην Αθήνα θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 09:00 το πρωί έως το τέλος της παρέλασης στις:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 6:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

  • 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.
  • Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.
  • Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
