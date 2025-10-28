28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ και λεωφορεία

Με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής θα κινηθούν σήμερα, 28 Οκτωβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, λόγω της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της πόλης.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 το πρωί, με τους συρμούς να περνούν χωρίς στάση. Τα τραμ με προορισμό το Σύνταγμα θα τερματίζουν στο Φιξ από τις 10:00 το πρωί και μέχρι τη λήξη της παρέλασης. Η γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα τερματίζει στη στάση ΣΕΦ από τις 09:00.

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα λεωφορεία: η γραμμή 060 θα διακόψει τη λειτουργία της, ενώ η γραμμή Χ95 θα εκτελεί δρομολόγια μόνο έως τον σταθμό Μετρό Κατεχάκη από τις 10:00 το πρωί.

Η κανονική λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Τα δρομολόγια που θα επηρεαστούν σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Στην Αθήνα θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 09:00 το πρωί έως το τέλος της παρέλασης στις:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 6:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.