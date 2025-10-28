28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ και λεωφορεία

Με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής θα κινηθούν σήμερα, 28 Οκτωβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, λόγω της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της πόλης.
Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 το πρωί, με τους συρμούς να περνούν χωρίς στάση. Τα τραμ με προορισμό το Σύνταγμα θα τερματίζουν στο Φιξ από τις 10:00 το πρωί και μέχρι τη λήξη της παρέλασης. Η γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα τερματίζει στη στάση ΣΕΦ από τις 09:00.
Καταγγελία: Απέκλεισαν μαθητή με αυτισμό από τη σημαία της 28ης Οκτωβρίου
Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα λεωφορεία: η γραμμή 060 θα διακόψει τη λειτουργία της, ενώ η γραμμή Χ95 θα εκτελεί δρομολόγια μόνο έως τον σταθμό Μετρό Κατεχάκη από τις 10:00 το πρωί.
Η κανονική λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.
Τα δρομολόγια που θα επηρεαστούν σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ:
- Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45
- Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00
- Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30
- Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00
- Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00
- Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00
- Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00
- Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00
- Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00
- Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00
- Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00
- Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00
- Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
- Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
- Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30
- Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30
- Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά
Στην Αθήνα θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 09:00 το πρωί έως το τέλος της παρέλασης στις:
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Από τις 6:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:
- 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.
- Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.
- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.