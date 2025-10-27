Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn

Για revenge porn καταδικάστηκε πασίγνωστος παρουσιαστής, ο οποίος έβγαλε στη δημοσιότητα ροζ βίντεο που είχε τραβήξει με ερωτικές περιπτύξεις με την πρώην σύντροφό του. Ο παρουσιαστής καλείται να πληρώσει 10.000 ευρώ στην πρώην σύντροφό του για ηθική βλάβη.

Ο παρουσιαστής είχε τραβήξει το υλικό, ενώ είχε σχέση με την πρώην σύντροφό του και με τη συναίνεσή της. Όταν όμως χώρισαν εκείνη του ζήτησε να διαγράψει όλα τα βίντεο που είχε στην κατοχή του, αλλά εκείνος δεν το έκανε. Σαν να μην έφτανε αυτό, συναντήθηκε με τον επόμενο σύντροφο της, ο οποίος είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, και του έδειξε το επίμαχο υλικό.

Εκείνος εξοργίστηκε, με αποτέλεσμα να της μιλήσει πάρα πολύ άσχημα και να τη χωρίσει. Η γυναίκα μεταμορφώθηκε σε ένα ψυχολογικό ράκος, κατέρρευσε συναισθηματικά, σταμάτησε να εργάζεται και προσέφυγε σε ψυχίατρο, ο οποίος της χορήγησε αντικαταθλιπτικά για να μπορέσει να συνέλθει.

Η γυναίκα είχε ζητήσει να της επιδικαστεί το ποσό των 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου ήταν τελικά 10.000 ευρώ.

Το «ροζ» σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον πασίγνωστο παρουσιαστή ξεκίνησε το 2012, όταν και γνωρίστηκε με την πρώην σύντροφό του. Η σχέση τους τελείωσε το 2015, όμως οι δυο τους παρέμειναν φίλοι. Μετά το τέλος της σχέσης του η γυναίκα είχε ζητήσει από τον παρουσιαστή να διαγράψει ό,τι υλικό είχε από τις προσωπικές τους στιγμές και να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ.

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2016, η γυναίκα πληροφορήθηκε από τον τότε σύντροφό της, τον οποίο γνώριζε ο πρώην της, ότι συναντήθηκε με τον παρουσιαστή και του έδειξε τα βίντεο αυτά.

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του παρουσιαστή για δυσφήμιση και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, για την οποία σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίκη δίωξη σε βάρος του. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο και τότε η γυναίκα έκανε αγωγή σε βάρος του, ζητώντας του 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Στο δικαστήριο κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας και ο σύντροφος στον οποίο έδειξε ο παρουσιαστής τα βίντεο, ο οποίος είπε πως δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Το δικαστήριο όμως δεν πείστηκε από την κατάθεσή του, καθώς υπήρχαν γραπτά μηνύματα που αποδείκνυαν το αντίθετο.

