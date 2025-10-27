Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn

Έδειξε «ροζ» βίντεο της πρώην του στον νέο της σύντροφο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 13:05 Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
27.10.25 , 13:04 Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»
27.10.25 , 12:55 Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»
27.10.25 , 12:11 Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου!
27.10.25 , 12:10 Απέκλεισαν μαθητή με αυτισμό από τη σημαία της 28ης Οκτωβρίου
27.10.25 , 12:08 Κατερίνα Διδασκάλου: Με την κόρη της σε παρουσίαση συλλογής κοσμημάτων
27.10.25 , 11:44 Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα
27.10.25 , 11:43 Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
27.10.25 , 11:30 Σπυροπούλου - Σταθοκωστόπουλος: Βραδινή έξοδος με matching σύνολα
27.10.25 , 11:24 Χανιά: Για ένα χαστούκι έφτασε στο φονικό ο 23χρονος - «Θα παραδοθεί»
27.10.25 , 11:09 Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα
27.10.25 , 10:55 Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
27.10.25 , 10:52 Ξανθή Τζερεφού: «Είχα πάρει κιλά με διατροφή για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση»
27.10.25 , 10:45 Φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώθηκε το κτίριο
27.10.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Χανιά: Για ένα χαστούκι έφτασε στο φονικό ο 23χρονος - «Θα παραδοθεί»
Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώθηκε το κτίριο
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για revenge porn καταδικάστηκε πασίγνωστος παρουσιαστής, ο οποίος έβγαλε στη δημοσιότητα ροζ βίντεο που είχε τραβήξει με ερωτικές περιπτύξεις με την πρώην σύντροφό του. Ο παρουσιαστής καλείται να πληρώσει 10.000 ευρώ στην πρώην σύντροφό του για ηθική βλάβη. 

Βόλος: 45χρονος πουλούσε στο διαδίκτυο ερωτικές στιγμές με τη σύζυγό του

Ο παρουσιαστής είχε τραβήξει το υλικό, ενώ είχε σχέση με την πρώην σύντροφό του και με τη συναίνεσή της. Όταν όμως χώρισαν εκείνη του ζήτησε να διαγράψει όλα τα βίντεο που είχε στην κατοχή του, αλλά εκείνος δεν το έκανε. Σαν να μην έφτανε αυτό, συναντήθηκε με τον επόμενο σύντροφο της, ο οποίος είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, και του έδειξε το επίμαχο υλικό. 

Εκείνος εξοργίστηκε, με αποτέλεσμα να της μιλήσει πάρα πολύ άσχημα και να τη χωρίσει. Η γυναίκα μεταμορφώθηκε σε ένα ψυχολογικό ράκος, κατέρρευσε συναισθηματικά, σταμάτησε να εργάζεται και προσέφυγε σε ψυχίατρο, ο οποίος της χορήγησε αντικαταθλιπτικά για να μπορέσει να συνέλθει. 

Βόλος: Βιντεοσκοπούσε και πουλούσε τις ερωτικές στιγμές με τη σύντροφό του

Η γυναίκα είχε ζητήσει να της επιδικαστεί το ποσό των 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου ήταν τελικά 10.000 ευρώ. 

Το «ροζ» σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον πασίγνωστο παρουσιαστή ξεκίνησε το 2012, όταν και γνωρίστηκε με την πρώην σύντροφό του. Η σχέση τους τελείωσε το 2015, όμως οι δυο τους παρέμειναν φίλοι. Μετά το τέλος της σχέσης του η γυναίκα είχε ζητήσει από τον παρουσιαστή να διαγράψει ό,τι υλικό είχε από τις προσωπικές τους στιγμές και να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ. 

Καταγγελία: Την ξυλοκόπησε, τη διέσυρε με ροζ βίντεο και τη μαχαίρωσε

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2016, η γυναίκα πληροφορήθηκε από τον τότε σύντροφό της, τον οποίο γνώριζε ο πρώην της, ότι συναντήθηκε με τον παρουσιαστή και του έδειξε τα βίντεο αυτά. 

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του παρουσιαστή για δυσφήμιση και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, για την οποία σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίκη δίωξη σε βάρος του. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο και τότε η γυναίκα έκανε αγωγή σε βάρος του, ζητώντας του 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη. 

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn

Στο δικαστήριο κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας και ο σύντροφος στον οποίο έδειξε ο παρουσιαστής τα βίντεο, ο οποίος είπε πως δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Το δικαστήριο όμως δεν πείστηκε από την κατάθεσή του, καθώς υπήρχαν γραπτά μηνύματα που αποδείκνυαν το αντίθετο. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
REVENGE PORN
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
 |
ΡΟΖ ΒΙΝΤΕΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top