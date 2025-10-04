Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο

Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 17:08 Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
04.10.25 , 16:45 Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!
04.10.25 , 15:58 Πώς να αναγνωρίσεις αν συμβιβάζεσαι ή αν αγαπάς πραγματικά
04.10.25 , 15:50 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Πότε θα γίνει η νεκροτομή
04.10.25 , 15:39 Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
04.10.25 , 15:38 Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις
04.10.25 , 15:20 Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
04.10.25 , 15:12 Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Σανγκάης - Τι συνέβη;
04.10.25 , 14:56 Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο
04.10.25 , 14:03 Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
04.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Ηρεμία και ξεκούραση με τη Σελήνη στους Ιχθύς
04.10.25 , 13:33 Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ
04.10.25 , 13:08 Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
04.10.25 , 13:04 Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»
04.10.25 , 12:33 Χρυσός ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κερατσίνι: Γερανοφόρο όχημα έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα/ ρεπορτάζ Γιώργου Σαραντάκου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πανικός επικράτησε στο Κερατσίνι, όταν νωρίτερα σήμερα γερανοφόρο όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντάς τους σοβαρές ζημιές.

Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο

Ο οδηγός του γερανοφόρου έχασε τον έλεγχο και το βαρύ όχημα χτύπησε σε περίπου 10 παρκαρισμένα ΙΧ, έξω από το κολυμβητήριο της περιοχής, όπως μετέδωσε ο Γιώργος Σαραντάκος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα καθώς τα οχήματα αυτά ανήκουν σε γονείς που είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους, συνοδεύοντάς τα στο κολυμβητήριο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top