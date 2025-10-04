Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο

Πανικός επικράτησε στο Κερατσίνι, όταν νωρίτερα σήμερα γερανοφόρο όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντάς τους σοβαρές ζημιές.
Ο οδηγός του γερανοφόρου έχασε τον έλεγχο και το βαρύ όχημα χτύπησε σε περίπου 10 παρκαρισμένα ΙΧ, έξω από το κολυμβητήριο της περιοχής, όπως μετέδωσε ο Γιώργος Σαραντάκος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.
Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα καθώς τα οχήματα αυτά ανήκουν σε γονείς που είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους, συνοδεύοντάς τα στο κολυμβητήριο.
