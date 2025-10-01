Βοιωτία: Στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για τη σύνταξή της

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επέβαλε το δικαστήριο στην 62χρονη πρώην διευθύντρια ΚΕΠ από τη Βοιωτία, που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της.

Από την ποινή θα εκτίσει μόνο τον έναν μήνα, καθώς κρίθηκε ένοχη επειδή απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε πρόχειρο τάφο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θήβας, κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση.

Το δικαστήριο δεν της αναγνώρισε ελαφρυντικά και αποφάσισε την άμεση φυλάκισή της για έναν μήνα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, ώστε να διερευνηθεί αν προκύπτουν στοιχεία για βαρύτερα αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση και απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος.