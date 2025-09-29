Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μεταφοράς

Ελλαδα
Πηγή: astynomia.gr
Ακούστε το άρθρο

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις αρχές του έτους 2025 το σχέδιο επεκτάθηκε πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στα αστικά λεωφορεία, με έμφαση στις περιοχές που παρατηρείται υψηλή επιβατική κίνηση.

Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά

Επισημαίνεται ότι, η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αίσθηση ασφάλειας χιλιάδων πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» προχώρησαν σε –91.610– ελέγχους, –1.539– προσαγωγές καθώς και –1.536– συλλήψεις –μεταξύ άλλων- για κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι και παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ποια είναι η πρόταση της ΕΛΑΣ για τους ελέγχους στα μπαρ;

Ενδεικτικά, μόνο στις 16-09-2025, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν άμεσα και αποτελεσματικά τα παρακάτω περιστατικά:

  • σε στάση αστικών λεωφορείων στα Κάτω Πατήσια, συνελήφθη ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσεκούρι και μαχαίρι,
  • στον σταθμό Μετρό Πανόρμου, συνελήφθη αλλοδαπός, ο οποίος, από κοινού με συνεργούς του, προσέγγισε ζευγάρι τουριστών προκαλώντας τεχνητό συνωστισμό και αφαίρεσε από την κατοχή τους χρηματικό ποσό,
  • στον σταθμό Προαστιακού στις Κάτω Αχαρνές, συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε απομίμηση ξίφους τύπου «κατάνα».

Επιπλέον, στις 26-09-2025, στον σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός συνελήφθη ένα άτομο για ληστεία σε βάρος ημεδαπού.

Τι είναι η «πασιέντζα» στις αντλίες των πρατηρίων που έκλεβαν καύσιμα

Η λειτουργία του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» παρακολουθείται σε κεντρικό επίπεδο, με τις διατιθέμενες δυνάμεις να αναδιατάσσονται διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών πριν αυτά εκδηλωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η στοχευμένη παρουσία των αστυνομικών οδήγησε:

  • Στη βελτίωση της κατάστασης σε λεωφορειακές γραμμές με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, με μείωση περιστατικών τουλάχιστον κατά 60%.
  • Στη σημαντική μείωση περιστατικών ρίψεων πετρών (τουλάχιστον κατά 80%).
  • Στη μείωση του αριθμού επιβατών που δεν επικυρώνουν εισιτήριο και στην αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω ενισχυμένου αισθήματος ασφάλειας.

Επισημαίνεται τέλος ότι, όπου παρατηρείται αύξηση περιστατικών κλοπών ή φθορών (π.χ. σε σταθμούς Μετρό στη Δυτική Αττική και σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές), το σχέδιο ενισχύεται με πρόσθετες πεζές περιπολίες και αστυνομικό προσωπικό, ενώ συνεχίζεται η στενή συνεργασία με τους φορείς των συγκοινωνιών για την κάλυψη ειδικών αναγκών.

Η συνεχής παρουσία και η συντονισμένη δράση των αστυνομικών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να προλαμβάνει, να αποτρέπει και να καταστέλλει κάθε μορφή παραβατικότητας, προστατεύοντας στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ»
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 |
ΜΜΜ
