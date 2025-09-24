Δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil στον Δήμο Κορινθίων

Παραδόθηκαν 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και 3 ηλεκτρικά οχήματα

24.09.25 , 16:59
24.09.25 , 16:43
24.09.25 , 16:32
STAR.GR
Ελλαδα
Δωρεά Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος-Motor Oil στον Δ. Κορινθίων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία και τρία ηλεκτρικά οχήματα παραδόθηκαν σήμερα, στον Δήμο Κορινθίων με δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil.

Δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil στον Δήμο Κορινθίων

Συγκεκριμένα, δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία θα διατεθούν προς χρήση των κατοίκων, ενώ ένα ηλεκτρικό Mini δορυφορικό απορριμματοφόρο, καθώς και δύο ηλεκτρικά οχήματα αγροτικού τύπου, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της καθαριότητας.

H δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων με το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, και το οποίο στοχεύει σε έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Δημοτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil στον Δήμο Κορινθίων

Ο Όμιλος Motor Oil, διατηρώντας σταθερά τις αξίες και τις αρχές του, λειτουργεί διαχρονικά από την ίδρυσή του, θέτοντας έμπρακτα στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

MOTOR OIL
 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 |
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
