Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου

To θύμα συμμετείχε παλαιότερα σε κυνήγι όπου είχε σκοτωθεί ένας 18χρονος

Ελλαδα
Ρεπορτάζ Κώστα Γκελντή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε τραγωδία κατέληξε η εξόρμηση για τέσσερις κυνηγούς αγριόχοιρου στην Αρκαδία. Ένας άνδρας 57 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα. 

Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας.

Σε τραγωδία κατέληξε η εξόρμηση για τέσσερις κυνηγούς αγριόχοιρου στην Αρκαδία

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν» αναφέρει ένας από τους κυνηγούς αποκλειστικά στο Star, περιγράφοντας όλα όσα έγιναν.

Το πάθος τους κατέληξε σε θρήνο

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί για τα βουνά της Αρκαδίας για κυνήγι αγριόχοιρου. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγωδία που θα γραφόταν λίγες ώρες αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες. Το όπλο που σήκωσε ένας φίλος για να ρίξει στο θήραμα, γύρισε εναντίον της ίδιας της παρέας. Τώρα ο άνθρωπος αυτός, κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μια μέρα στο βουνό. Μια μέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του. 

Τραγική ειρωνία είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Γκελντή, το θύμα ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.  

Σε τραγωδία κατέληξε η εξόρμηση για τέσσερις κυνηγούς αγριόχοιρου στην Αρκαδία

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΚΑΔΙΑ
 |
ΚΥΝΗΓΙ
 |
ΚΥΝΗΓΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
