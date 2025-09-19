Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε έξω από μάντρα στο Τσοτύλι Κοζάνης, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ο ένας σοβαρά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξερράγη μια φιάλη οξυγόνου. Μάλιστα, ο σοβαρά τραυματισμένος, φέρεται να έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι και το πόδι.
Δεν έχουν γίνει περισσότερες πληροφορίες για το δεύτερο άτομο που τραυματίστηκε.
Οι συνθήκες που συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
