Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες

Ακρωτηριάστηκε ο ένας από αυτούς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε έξω από μάντρα στο Τσοτύλι Κοζάνης, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ο ένας σοβαρά. 

Αγρίνιο: «Έσκασε» γκαζάκι σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο κοριτσάκια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξερράγη μια φιάλη οξυγόνου. Μάλιστα, ο σοβαρά τραυματισμένος, φέρεται να έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι και το πόδι. 

Άγιος Παντελεήμονας: Έκρηξη από χειροβομβίδα σε καφετέρια - Δύο τραυματίες

Δεν έχουν γίνει περισσότερες πληροφορίες για το δεύτερο άτομο που τραυματίστηκε. 

Οι συνθήκες που συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

 

