Αγρίνιο: «Έσκασε» γκαζάκι σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο κοριτσάκια

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης σε διαμέρισμα της οδού Φιλίας στο Αγρίνιο, όταν σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ανήλικες αδερφές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00, ενώ τα κορίτσια, ηλικίας 10 και 12 ετών, βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του σπιτιού τους. Από την έκρηξη υπέστησαν ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα.
Οι δύο ανήλικες διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου μαζί με τους γονείς τους, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γειτονιά.