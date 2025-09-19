Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας - Απαγορευτικό απόπλου λόγω σφοδρών ανέμων

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 10:39 Μαρία Αντωνά: Ο λόγος που δε θα τη δούμε στη νέα εκπομπή της Τσολάκη
19.09.25 , 10:06 Oι σκέψεις του Βασίλη Σπανούλη για τον Νικ Καλάθη
19.09.25 , 09:56 Ζήνα Κουτσελίνη για Στεφανίδου: «Ελπίζω ο σταθμός να φανεί αντάξιος των...»
19.09.25 , 09:55 Ζήσης: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ζήτησε χρήματα για το πάρτι της Εθνικής»
19.09.25 , 09:52 Χωρίς ταξί η Αθήνα για 18ωρες - Πότε «τραβούν» χειρόφρενο
19.09.25 , 09:45 Σπανού για χωρισμό στην εγκυμοσύνη: «Είναι δύσκολο, αλλά δεν το μετάνιωσα»
19.09.25 , 09:36 Κλιματική αλλαγή: Δεύτερη η Αθήνα σε νεκρούς στην Ευρώπη
19.09.25 , 09:33 Μιχαήλ Στέλιος: Η ηλικία, η καταγωγή, η παράδοση και η συμμετοχή στη Φάρμα
19.09.25 , 09:17 Συναγερμός στην Καστοριά: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης
19.09.25 , 09:05 Τζένη Θεωνά: Γιόρτασε με baby shower λίγο πριν τον τοκετό
19.09.25 , 09:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι
19.09.25 , 09:03 Αλκίνοος Ιωαννίδης: Η σύζυγος, οι κόρες & ο λόγος που έφυγε από την Ελλάδα
19.09.25 , 08:49 Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της
19.09.25 , 08:43 ΗΠΑ: Είναι επίσημο – Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται στην Ελλάδα
19.09.25 , 08:36 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας - Απαγορευτικό απόπλου λόγω σφοδρών ανέμων
Ζήνα Κουτσελίνη για Στεφανίδου: «Ελπίζω ο σταθμός να φανεί αντάξιος των...»
Αλκίνοος Ιωαννίδης: Η σύζυγος, οι κόρες & ο λόγος που έφυγε από την Ελλάδα
Ελένη Χατζίδου: «Ξύπνησα με φρικτό πόνο. Θα κάνω μια δραστική θεραπεία»
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Ζήσης: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ζήτησε χρήματα για το πάρτι της Εθνικής»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Εθνική Οδός: Νέο φονικό τροχαίο στο Μαρτίνο – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι μένουν «εκτός»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δροσιά και σήμερα, καθώς ο καιρός κρυώνει, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βοριάδες ενισχύονται ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου οι ριπές φτάνουν ακόμη και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Απαγoρευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια, με εξαίρεση αυτά προς Μαρμάρι.

Δεν θα εκτελεστούν επίσης: Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ "ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ" στις 07:30 από Ραφήνα για 'Ανδρο-Τήνο-Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής στις 13:15 από Μύκονο.Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π" στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο, καθώς και η επιστροφή του στις 14:30 από Νάξο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου ισχύει επίσης απαγορευτικό, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Κέα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.

Ο καιρός σήμερα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top