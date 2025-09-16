Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες -Το ποινικό παρελθόν του

Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

Ελλαδα
Ο 32χρονος από τη Συρία που σκόρπισε τον τρόμο στο Αιγάλεω και κατηγορείται για την επίθεση σε τρεις γυναίκες - δύο ανήλικες και μια 58χρονη - φαίνεται πως δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Μόλις τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για σοβαρό περιστατικό, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος. 

Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο 32χρονος αντιμετωπίζει εδώ και τέσσερις μήνες την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Στις 11 Μαΐου είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, γι΄αυτό κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι και σήμερα.

Σύλληψη 32χρονου

Ο 32χρονος κατηγορείται και για εμπρησμό στον Καρέα

Οι αποκαλύψεις, όμως, δε σταματούν εδώ. Ο ίδιος άνδρας κατηγορείται και για εμπρησμό στον Καρέα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους εικόνες που τον δείχνουν τη στιγμή που βάζει φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς, η πυρκαγιά περιορίστηκε πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μετά την ταυτοποίησή του, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Ο 32χρονος Σύρος είχε βάλει φωτιά στον Καρέα

Ποιος είναι ο 32χρονος από τη Συρία

Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρει, δηλώνει καταγωγή από τη Συρία, αν και σε άλλους ισχυρίζεται πως είναι Παλαιστίνιος.

Στη χώρα μας βρίσκεται από το 2024. Οι πράξεις του, ωστόσο, φανερώνουν ένα πρόσωπο αμετανόητο και επικίνδυνο: άλλοτε με μαχαίρια, άλλοτε με επιθέσεις σε γυναίκες και άλλοτε βάζοντας φωτιές, αποδεικνύει ότι αποτελεί διαρκή απειλή για την κοινωνία.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
